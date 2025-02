Aline pergunta a Diogo no BBB: 'Quer continuar dando uns beijinhos, né?'

Na tarde de terça-feira (4), Aline e Diogo voltaram a conversar no BBB 25 (Globo) sobre o Contragolpe que o ator e a mãe, ao lado de Gracyanne e Giovanna, deram na policial e Vinicius.

O que aconteceu

Os dois falaram mais uma vez sobre o assunto e Diogo voltou a se desculpar com Aline. "Procurei viver o dia, só não fui malhar. E não conversei com você. Não falei nada sobre isso. Até porque ontem a gente já tinha falado bastante. Ontem eu te pedi desculpa de coração. Queria saber se você me desculpa por ter te causado sofrimento".

Aline comentou com o brother que em algum momento eles se votariam, mas não achou que seria tão cedo.

Diogo continuou. "Eu só desejo que você, em algum momento, possa falar 'eu te desculpe', porque é importante para mim", diz o brother.

O ator beijou a mão da sister, que perguntou. "Quer continuar dando uns beijinhos, né?"

Diogo negou e a rebateu. "Vou esperar você me beijar".