Aline Campos curte praia com namorado na Bahia: 'Que lugar especial!'

Aline Campos, 37, está curtindo uns dias no Praia do Espelho, litoral da Bahia, ao lado do namorado, Felipe Von Borstel, 39.

O que aconteceu

A atriz compartilhou registros das férias românticas em suas redes sociais. "Você já foi à Bahia? Não? Então vá! Que lugar especial!", enalteceu ela, na legenda da publicação no Instagram.

O próprio Felipe apareceu nos comentários do post para se declarar à amada. "Tão bom estar nesse paraíso com você, meu amor. Te amo muito!", derreteu-se o empresário.

Felipe Von Borstel e Aline Campos completaram um ano de namoro no mês passado. Eles assumiram romance em janeiro de 2024, durante viagem a Fernando de Noronha (PE).