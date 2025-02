Yas: Sem jogo do tigrinho, Marquezine tem outro nível de fama

A participação de Bruna Marquezine na festa de João Guilherme foi um dos temas do Splash Show desta segunda-feira (3). A atriz virou tema de discussões nas redes sociais depois de ter ficado sumida na comemoração que reuniu a família do influenciador.

Foi a primeira vez que Marquezine visitou a Fazenda Talismã, que é do cantor Leonardo, pai de João Guilherme. Ela acabou ficando de fora da foto de família, e não parece ter interagido muito com o lado goiano dos parentes do namorado —como é o caso de Virginia Fonseca, cunhada do influenciador. "Eu acho que ela que não quis aparecer, pelo o que eu entendi", opinou Leão Lobo.

Virginia, inclusive, compartilhou uma foto em que aparece ao lado das outras cunhadas da família, sem a presença de Marquezine. O registro aumentou os boatos sobre uma possível rusga na relação entre elas.

As pessoas têm essa fixação com a família do Leonardo, e principalmente com a Virginia por que é a pessoa que mais expõe a vida dela na internet. Mas existe uma diferença muito grande entre artista e subcelebridade

Yas Fiorelo

Yas complementa dizendo que Bruna não tem o costume de expor sua vida, como Virgínia faz. "Às vezes a pessoa só não quer aparecer em 365 stories".

É outro nível de fama. Uma fama construída fora da bolha da internet. As pessoas tem essa sensação que a pessoa é muito importante porque tem muitos seguidores, mas na fila do mercado ninguém sabe quem você é (…) Ela fez a carreira dela como atriz e não com jogo do tigrinho

Yas Fiorelo



