Qual o limite do poliamor? Conheça anime do adolescente com 100 namoradas

O anime "100 Namoradas Que Te Amam Muuuuuito" chegou à sua 2ª temporada e ainda há muita gente inquieto com a proposta dele. Como pode funcionar uma história na qual o protagonista tem uma centena de pares românticos? Splash apresenta aqui essa inusitada comédia romântica.

A história

O anime das 100 namoradas é centrado em Rentarou Aijo, um adolescente que tomou uma quantidade absurda de foras das mulheres durante a vida. Desde sua infância ele se apaixonava por garotas e se declarava, mas seus sentimentos nunca eram correspondidos. Mas ele continuou tentando.

Num dia, Rentarou vai a um templo e conhece o Deus do Amor, e ele lhe explica que o garoto tem uma condição rara: ele possui 100 almas gêmeas. Isso aconteceu porque o Deus do Amor se distraiu assistindo ao filme "Laputa: O Castelo no Céu" e acabou designando 100 almas gêmeas ao rapaz na hora do seu nascimento. Porém há uma pegadinha nessa história.

Na verdade, Rentarou precisa amar e se relacionar com as 100 almas gêmeas ao mesmo tempo ou, então, todas irão morrer. E após largar o adolescente com essa bomba de notícia, as garotas vão aparecendo com frequência. Como ele não quer ser responsável pela morte dessas mulheres, resta ao pobre adolescente se relacionar com todas elas ao mesmo tempo.

Como manda a cartilha das comédias românticas, cada uma dessas namoradas terá uma personalidade diferente. Hakari é a riquinha atirada, Karane é aquela personagem mais "tsundere" (termo usado para personagens que têm dificuldades de demonstrar seus sentimentos, e acabam sendo mais violentas com seu crush) e por aí vai. E não há restrição para namoradas de Rentarou, porque ele conquista até mesmo a mãe de sua namorada Hakari. Haja vigor!

Cena do anime '100 Namoradas Que Te Amam Muuuuuito' Imagem: Reprodução/Bibury

Uma anti-comédia romântica

Se levarmos em conta que as comédias românticas de harém exigem que os protagonistas escolham uma das garotas para namorar no final, "100 Namoradas" é o completo oposto disso. Aqui, com muito humor, teremos Rentarou mantendo um relacionamento com um número inimaginável de garotas simultaneamente, sem precisar fazer escolhas.

Essa obra —cujo título original é "Kimi no koto ga Dai Dai Dai Dai Daisuki na Hyaku-nin no Kanojo"— é um trabalho conjunto do roteirista Rikito Nakamura com o desenhista Yukito Nozawa, e é publicada na revista "Young Jump" (de "Kingdom"). Com uma premissa bastante inusitada, a obra conseguiu sucesso e logo teve um anime anunciado.

A adaptação animada ficou a cargo do estúdio de animação Bibury, que já havia trabalhado na comédia romântica "As Quíntuplas". O estúdio inclusive está crescendo, pois conseguiu pegar a adaptação de "Witch Watch" que sairá em 2025.

Cena do anime '100 Namoradas Que Te Amam Muuuuuito' Imagem: Reprodução/Bibury

O primeiro ponto positivo do anime é o senso de humor, sobretudo o que quebra a quarta parede. Muitas vezes a série é até escrachada ao brincar com os clichês de comédia romântica ou com o fato de eles estarem dentro de um anime.

A outra qualidade da obra é o carisma das personagens femininas. Normalmente é uma dificuldade para o autor criar personagens únicas, e aqui boa parte das namoradas são personagens interessantes e que o espectador consegue torcer.

E para quem está curioso, no mangá atualmente ele está com cerca de 30 namoradas, ou seja, a série deve continuar por um tempinho. Enquanto o Rentarou está conhecendo suas almas gêmeas, o jeito é acompanhar a segunda temporada do anime.

"100 Namoradas Que Te Amam Muuuuuito"

Onde ver: Crunchyroll