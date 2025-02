Cientistas criam teia do Homem-Aranha da vida real; vídeo mostra resultado

Pesquisadores da Universidade de Tufts, nos Estados Unidos, desenvolveram em laboratório um material que, de certo modo, consegue imitar a teia do Homem-Aranha.

O que aconteceu

O material inédito é um fluido adesivo especial desenvolvido no silklab da universidade. Ele combina fibroína de seda (casulos de traça-da-seda japonesa, fervidos e quebrados em proteínas), misturada à dopamina.

Após ser lançado por uma agulha, se torna um fio sólido que gruda em objetos. Foram feitos testes em papelão e madeira, mas também obteve bons resultados em vidro, plástico e metal.

A solução também conta com acetona na superfície externa da agulha coaxial para promover a solidificação no contato com o ar. À medida que a acetona vai evaporando, a dopamina intensifica o processo de endurecimento do material, resultando em fibras adesivas.

Os testes para explorar sua capacidade tiveram o intuito de agarrar e elevar itens. Um casulo, um parafuso de aço inoxidável pesando 2 gramas e um pedaço de madeira de 5 gramas situado a 12 centímetros de distância foram submetidos a essa prova.

Gradualmente, eles aprimoraram a abordagem incorporando materiais extras. O objetivo, segundo Marco Lo Presti, cientista da Silklab da Universidade Tufts em entrevista à revista Wired, era expandir as funcionalidades do material.

Gostaríamos de dizer que cada experimento é meticulosamente planejado com equações e muita premeditação. Você explora, brinca e meio que conecta os pontos. Parte da brincadeira que é muito subestimada é quando você diz 'ei, espere um segundo, isso é tipo uma coisa do Homem-Aranha?' E você ignora no começo, mas um material que imita superpoderes é sempre uma coisa muito, muito boa Fiorenzo Omenetto, professor de engenharia na Tufts

Para melhorar a resistência, os cientistas incorporaram quitosana. Oriunda da quitina, que é um biopolímero encontrado em crustáceos, essa matéria-prima aumentou em 200 vezes a resistência do material e tampão de borato para aumentar a adesividade em até 18 vezes.

Agora podemos pegar um objeto a até 30 ou 35 centímetros de distância e levantar um objeto de cerca de 15 a 20 gramas Lo Presti à Wired

O artigo sobre a descoberta da 'teia do homem-aranha' foi publicado na Advanced Functional Materials.