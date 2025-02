'Novas duplas' e torta na cara: como foi o 3º Sincerão do BBB 25

No terceiro Sincerão do BBB 25 (Globo), os participantes precisaram escolher com quem formariam novas duplas e com que não gostariam. Dessa vez, todos os 20 brothers e sisters participaram.

Como foi a dinâmica

Na sua vez, cada participante deveria escolher com quem você gostaria de formar uma nova dupla e com quem não formaria dupla de jeito nenhum.

Os escolhidos para "não formar dupla" receberam uma tortada na cara.

Confira as escolhas:

Gracyanne formaria dupla com Camilla; não formaria dupla com Diogo

Giovanna formaria dupla com Thamiris; não formaria dupla com Vilma

Diego formaria dupla com Delma; não formaria dupla com Gabriel

Daniele formaria dupla com Delma; não formaria dupla com Maike

Maike formaria dupla com João Gabriel; não formaria dupla com Daniele

Gabriel formaria dupla com João Pedro; não formaria dupla com Diego

Aline formaria dupla com Guilherme; não formaria dupla com Diogo

Vinícius formaria dupla com Delma; não formaria dupla com Diogo

João Gabriel formaria dupla com Maike; não formaria dupla com Diego

João Pedro formaria dupla com Gabriel; não formaria dupla com Diego

Vilma formaria dupla com Eva; não formaria dupla com Giovanna

Diogo formaria dupla com Aline; não formaria dupla com Gracyanne

Guilherme formaria dupla com Diego; não formaria dupla com Gabriel

Delma formaria dupla com Vinícius; não formaria dupla com Vilma

Eva formaria dupla com Vinícius; não formaria dupla com Vitória

Renata formaria dupla com João Gabriel; não formaria dupla com Mateus

Mateus formaria dupla com Camilla; não formaria dupla com Vilma

Vitória formaria dupla com Thamiris; não formaria dupla com Diogo

Essa matéria está sendo atualizada a medida que o Sincerão se desenrola

