Resumo novela 'Garota do Momento' da semana: capítulos de 4 a 15/2

Érico visita Anita, sua amiga do passado. Confira o resumo dos próximos capítulos de "Garota do Momento" (Globo) logo abaixo:

Terça-feira, 4 de fevereiro

Beto explica que Beatriz deve participar de uma seleção para um novo trabalho publicitário. Carlito conhece Érico. Alfredo e Anita combinam de esperar um tempo para acertarem seu romance. Eugênia afirma que não será namorada de Topete. Arlete lamenta a partida de Flora/Isabel. Ana Maria leva Flora/Isabel ao boliche. Lígia recebe seu compacto e comemora com Celeste. Flora/Isabel se insinua para Ronaldo. Topete descobre sobre o desquite de Alfredo. Érico visita Anita. Bia sente ciúmes de Flora/Isabel com Ronaldo. Flora anuncia a Zélia que ficará mais tempo na cidade. Ronaldo manipula o concurso de garota-propaganda a favor de Flora/Isabel.

Quarta-feira, 5 de fevereiro

Beatriz é selecionada para a nova fase do concurso de garota-propaganda. Celeste e Eugênia notam o ciúme de Bia ao ver Ronaldo com Flora/Isabel. Flora/Isabel é anunciada como quarta integrante da seleção. Bia acredita que Ronaldo tenha adulterado o concurso. Clarice passa mal. Maristela comenta com Zélia que Flora precisa deixar a cidade. Lígia desabafa com Celeste. Teresa aconselha Clarice a procurar outro médico. Raimundo ordena que Beto e Ronaldo se afastem do processo de seleção da nova garota-propaganda da Malte 28. Juliano pede que Bia o ajude a afastar Beatriz do concurso.

Quinta-feira, 6 de fevereiro

Bia acata o pedido do pai. Teresa visita Anita. Alfredo e Teresa assinam o desquite. Bia, Maristela e Juliano planejam a sabotagem a Beatriz. Zélia se incomoda com a presença de Basílio. Clarice agradece a Teresa pela indicação de seu novo médico. Nelson se recusa a conceder o desquite a Anita. Eugênia comemora o aniversário de Topete. Zélia desconfia de que Basílio tenha provas contra Juliano. Basílio beija Zélia. Nelson vê Anita beijando Alfredo. A música de Lígia toca na rádio. Bia adultera o chá das competidoras do concurso de garota-propaganda.

Sexta-feira, 7 de fevereiro

Ronaldo bebe o chá adulterado por Bia. Nelson se esconde de Alfredo e Anita. Ronaldo impede que as competidoras bebam o chá. Beatriz e Flora/Isabel seguem para a próxima etapa do concurso. Guto conhece Érico. Alfredo e Teresa anunciam sua separação para Eugênia e Jacira. Maristela ordena que Flora se afaste de sua família. Zélia e Basílio ficam juntos. Clarice disfarça para a família sobre não estar tomando os remédios de Dr. Pimenta. Raimundo se encanta com o sucesso de Lígia. Nelson extorque Alfredo para assinar o desquite de Anita. Bia se prepara para sabotar o concurso mais uma vez.

Sábado, 8 de fevereiro

Bia adultera os bombons a serem servidos no concurso. Glorinha vê Ronaldo conversando com Flora/Isabel. Eugênia chora a separação de sua família. Topete e Eugênia se beijam. Todos passam mal com o laxante dos bombons. Incentivada por Glorinha, Beatriz pede ajuda a Ruth de Souza para passar na final do concurso. Nelson concede o desquite a Anita. Carlito afirma a Marlene que irá morar com o pai. Guto reconhece Érico como Verônica Queen. Bia tenta novamente sabotar o concurso.

Segunda-feira, 10 de fevereiro

Ronaldo afirma a Bia que não a deixará sabotar o concurso. Celeste sugere que Lígia peça ajuda a Beto. Eugênia e Topete pensam um no outro. Beatriz vence o concurso. Sebastião apoia Vera em sua primeira vez dirigindo. Zélia exige que Flora deixe a cidade. Carlito pede para morar com Érico. Anita oferece abrigo a Érico em sua casa. Jacira confronta Anita. Arlete chora ao descobrir que Flora/Isabel partiu. Flora/Isabel chega à mansão dos Alencar.

Terça-feira, 11 de fevereiro

Flora/Isabel conta que é filha de Juliano. Flora chantageia Maristela e Juliano, e ele convence Clarice sobre a permanência dela em sua casa. Zélia liga para a mãe de Flora. Basílio sonda a relação de Zélia com a Perfumaria Carioca. Beto decide ajudar Lígia. Edu e Guto apoiam o convite de Anita a Érico. Carlito afirma que deseja suceder o pai no ramo de entretenimento. Beto e Beatriz procuram saldar a dívida com Juliano. Beatriz confronta Flora/Isabel ao vê-la na mansão.

Quarta-feira, 12 de fevereiro

Flora/Isabel despista Beatriz. Clarice repreende Juliano por ter cobrado multa de Beatriz. Beatriz sugere que Beto reveja suas decisões em relação a Lígia. Iolanda avisa a Arlete que Flora/Isabel está na casa de Juliano. Embriagada, Arlete procura Flora/Isabel. Bia acode Arlete. Clarice e Bia se mudam temporariamente para a casa de Teresa. Érico se abriga na casa de Anita. Clarice nota feridas nos braços de Teresa. Beatriz faz um teste para o teatro. Nelson presenteia os filhos. Juliano descobre que Clarice e Bia saíram de casa.

Quinta-feira, 13 de fevereiro

Flora provoca Juliano. Beatriz não passa no teste para o teatro. Anita confronta Nelson. Ronaldo se revolta contra Flora/Isabel. Juliano devolve o dinheiro da multa para Beatriz, mas ela recusa. Carmem conta a Beatriz que poderá perder a casa do orfanato. Ronaldo tenta fazer com que Celeste volte para casa. Teresa sonha com o acidente de Eugênia. Juliano descobre que a casa do orfanato de Carmem está à venda. Basílio encontra os sabonetes guardados por Zélia. Sérgio convida Beatriz para protagonizar sua nova novela.

Sexta-feira, 14 de fevereiro

Beatriz aceita o convite de Sérgio. Carmem conta a Beatriz que a casa do orfanato foi vendida. Juliano revela a Maristela que comprou o imóvel de Petrópolis. Beatriz não aceita ser inquilina de Juliano. Clarice afirma que só voltará para o marido se ele doar o imóvel para Carmem. Beto tenta levantar o patrocínio para a nova novela de Sérgio. Nelson não gosta de saber que Érico está na casa de Anita. Guto descobre que Anita está apaixonada por Alfredo. Flora vê Zélia beijar Juliano. Onofre não aceita patrocinar a novela.

Sábado, 15 de fevereiro

Beto garante a Beatriz que encontrará um novo patrocinador para a novela. Juliano se desespera quando Flora cai desacordada após um empurrão. Teresa incentiva Clarice a tentar recuperar sua memória. Eugênia confronta Alfredo sobre sua paixão por Anita. Flora/Isabel pede que Basílio a leve ao hospital. Basílio nota quando Flora/Isabel chama Zélia de Branca. Zélia exige que Flora deixe a cidade. Anita conversa com Guto sobre Érico. Basílio decide investigar a vida de Zélia. Beto convida Onofre para assistir a um ensaio de Beatriz no Gente Fina. Zélia sugere que Juliano passe a casa do orfanato para o nome de Clarice. A boate fica lotada para o show de Lígia. Edu dá um anel para Celeste. Onofre se encanta com Beatriz.