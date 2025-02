Quem é o pai do bebê de Cacá? Revelação vai mudar tudo em 'Volta por Cima'

A notícia sobre o verdadeiro pai do filho de Cacá (Pri Helena) virá à tona até o fim de fevereiro em "Volta por Cima" (Globo).

O que vai acontecer

Quem descobre em primeira mão quem é o pai biológico do bebê é Violeta (Isabel Teixeira). A contraventora receberá o resultado do exame de DNA feito retirando material genético da própria barriga de Cacá.

Baixinho (Rodrigo Garcia) é o verdadeiro pai da criança. Cacá e o contraventor morto em um acidente durante uma briga com Osmar (Milhem Cortaz) mantiveram um relacionamento secreto.

Violeta (Isabel Teixeira) vê foto de Baixinho (Rodrigo García) e Cacá (Pri Helena) em 'Volta por Cima' Imagem: Divulgação/Globo

Mesmo sabendo de toda a verdade, Violeta guarda segredo e revela somente em um capítulo decisivo. Ela prefere falar tudo após Cacá ser protegida por Jão (Fabrício Boliveira), que a obriga a se afastar da patroa.

Violeta abre o jogo com Cacá, que entra em desespero e implora que a verdade não venha à tona para Jão. A mãe de Baixinho concorda contanto que a gestante se mude para a mansão até o nascimento do bebê.

A novela "Volta por Cima", escrita por Claudia Souto, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.