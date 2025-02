Nova parcial da enquete UOL mostra quem sai em paredão com quarto secreto

O terceiro paredão do Big Brother Brasil está formado e promete emoções até o momento do anúncio da eliminação, no programa ao vivo de terça-feira (4).

Daniele e Diogo Hypolito foram indicados pelos líderes Maike e Gabriel. Gracyanne Barbosa e Giovanna foram indicados ao paredão pela casa. Apesar de ter sido formado em duplas, apenas um brother será eliminado.

O que diz a enquete

A família Barbosa, por ora, é quem lidera a disputa para deixar o jogo, no recorte feito às 10h45. Giovanna soma 53,59% e seria a eliminada.

A irmã Gracyanne aparece na sequência. A influenciadora soma 31,78% de votos para deixar o reality show.

O cenário para a família Hypolito é favorável. Diego acumula 11,37%, enquanto Daniele tem apenas 3,26% dos votos.

O participante mais votado será eliminado no programa ao vivo de terça-feira (4). A dupla do escolhido pelo público será mandada para um Quarto Secreto e voltará imune.