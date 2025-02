Nora de Zezé di Camargo critica Graciele Lacerda e reacende climão familiar; entenda

No último domingo, 2, a influenciadora Graciele Lacerda apresentou aos seus seguidores o quarto de Clara, sua filha com o cantor sertanejo Zezé Di Camargo, que nasceu em dezembro do ano passado. Um detalhe do quarto, no entanto, já causou polêmica.

No vídeo, entre enfeites e livros, aparece um porta-retrato com uma foto reunindo os três irmãos mais velhos de Clara: Wanessa, Camila e Igor. Não demorou para que a mulher de Igor, a arquiteta Amabylle Eiroa, fizesse um desabafo pelas redes sociais que reacendeu uma briga que permanece nos bastidores da família.

"Faz dois anos que sigo minha vida, ignorando as provocações de certas pessoas. Mas a afronta dessa pessoa sempre extrapola!", escreveu Amabylle em um story no Instagram.

"A necessidade de expor uma falsa situação aqui na internet é simplesmente surreal. Colocar uma foto do Igor na decoração do quarto e ainda fazer questão de trazer isso a público??? Sendo que, por trás, ela tenta prejudicá-lo: primeiro, com um processo criminal, que ela nem ao menos assume que perdeu, e agora com outro processo cível ainda em andamento, também contra ele! Juro que tento me manter em silêncio, mas dessa vez o afrontamento foi longe demais!", completou a arquiteta.

Em outro story, Amabylle reforça que o problema, na sua avaliação, não é a foto em si, mas "a intenção de exibir a foto dele como se tudo estivesse bem, ignorando o fato de que ela está processando o Igor". "A imagem dele nem deveria aparecer no seu perfil, se houvesse o mínimo de respeito pela situação que se desenrola nos bastidores!!", escreveu.

Apesar das rusgas com Igor, Graciele parece estar construindo laços com as outras enteadas. Wanessa Camargo foi convidada para ser madrinha de Clara, e Camila aparece na foto ao lado da madrasta no mesversário da irmã caçula, comemorado no dia 25 de janeiro.