Neil Gaiman e mulher são acusados por babá de estupro e tráfico de pessoas

Neil Gaiman, 64, foi acusado de estuprar repetidamente sua ex-babá, Scarlett Pavlovich

O que aconteceu

Scarlett também processou a esposa de Gaiman, Amanda Palmer, 48, alegando que ela sabia de seu histórico de má conduta sexual quando a contratou para trabalhar para eles. A ação ainda acusa Gaiman e Palmer de tráfico humano.

Gaiman e Palmer teriam se aproveitado de Pavlovich, sabendo que ela era destituída e sofria de problemas de saúde mental. Na época em que ela foi trabalhar para o casal como babá residente, eles moravam em casas separadas na Ilha Waiheke, perto de Auckland, Nova Zelândia.

Nos meses seguintes, Pavlovich alega que Gaiman a estuprou repetida e violentamente. Ele também a estrangulou e bateu nela com um cinto, chamou-a de sua "escrava" e exigiu que ele a chamasse de "mestre", alega o processo. "Gaiman se envolveu em muitos atos sexuais não consensuais com Scarlett. Esses atos foram abusivos e humilhantes… Scarlett suportou esses atos porque perderia seu emprego, moradia e apoio prometido para sua futura carreira se não o fizesse".

O processo também acusa Gaiman de cultivar uma reputação de feminista, o que a fez pensar inicialmente que ele era confiável. No final, Pavlovich afirma que ela era suicida e teve que ser hospitalizada em um centro psiquiátrico.

Uma matéria da revista New York Magazine do mês passado incluiu alegações de oito mulheres, e uma delas, era Pavlovich. Gaiman, que é escritor, produtor e autor de histórias em quadrinhos e romances, foi retirado de uma série de projetos desde que as alegações vieram à tona no verão passado. "The Sandman", sua série da Netflix, deve concluir sua segunda temporada este ano.

Em uma publicação em seu site intitulada "Quebrando o Silêncio", ele negou as acusações. "Estou longe de ser uma pessoa perfeita, mas nunca me envolvi em atividade sexual não consensual com ninguém", ele escreveu. "Nunca."

Gaiman admitiu ser "egoísta" e disse que se arrepende de ter sido "descuidado com os corações e sentimentos das pessoas". Mas ele foi inflexível em dizer que isso nunca cruzou a linha do abuso. "Algumas das histórias horríveis que estão sendo contadas agora simplesmente nunca aconteceram, enquanto outras foram tão distorcidas do que realmente aconteceu que não têm nenhuma relação com a realidade", escreveu ele.