João Pedro 'leva fora' ao pedir beijo de sister e é advertido por produção

João Pedro teve um pedido de beijo negado por Thamiris na madrugada deste domingo (2) no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

Durante a festa de sábado, João Pedro e Thamiris se deitaram juntos em uma das camas do quarto.

Abraçados, o jogador chegou a pedir um beijo à carioca, mas ela negou. "Me dá um beijo", pediu, puxando o cobertor para cima de seus rostos. "Não, vai dormir", respondeu ela.

Ao terminar de tirar sua maquiagem, ainda abraçada a João na cama, a sister deu "boa noite" e pediu para que ele a soltasse. João então fez cócegas na sister, e acabou recebendo um aviso sonoro de "atenção" da produção. "Ixi, desculpa", disse João soltando Thamiris, que deixou o quarto e voltou para a festa.

Na manhã seguinte, Thamiris conversou sobre o episódio com Giovanna. "Ontem o João estava querendo, né?", perguntou a amiga.

A sister então mencionou a diferença de idade entre eles —Thamiris tem 33 anos, enquanto João tem 21. "Não querendo reduzir ele a nada, ele é uma pessoa muito legal", disse ela. "O menino que eu ficava lá fora era novinho igual a ele. Se me interessasse, sim (ficaria)... Idade não quer dizer nada, eu só não fico com ninguém abaixo de 21 anos. Não gosto, mas, às vezes, acontece de você conhecer a pessoa, ela ser muito legal. Até porque a galera da nossa idade também está...(sinal de negativo)".

