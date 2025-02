Encontro bombástico: como será o retorno de Cristiano em 'Mania de Você'

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta terça-feira (3) em "Mania de Você" (Globo), Michele se surpreende com a chegada de Cristiano, dizendo que foi absolvido.

O retorno do namorado vai representar uma grande ameaça ao sentimento que tem nascido entre Michele e Daniel.

Culpada, Michele romperá com Daniel e mostrará que está bem preocupada com Cristiano.

Cristiano (Bruno Montaleone), Michele (Alanis Guillen) e Daniel (Samuel de Assis) em 'Mania de Você' Imagem: Manoella Mello/Globo

Rodhes tenta enganar Mavi, e Santiago o aconselha a procurar uma pessoa. Berta sugere que Luma consiga mais informações sobre uma parente. Nahum alerta Viola sobre Mércia. Fátima decide tentar um relacionamento com Gael. Ísis inventa uma história para Berta na tentativa de justificar a mentira sobre a paternidade de Tomás. Mércia depõe sobre o desaparecimento de Volney. Mavi manda Iberê colocar uma câmera no abrigo. Viola descobre o hospital onde a mãe de Filipa está internada e convoca Rodhes para ir a São Paulo com ela. Luma exige que Mércia conte a ela acontecimentos do passado envolvendo Molina.

A novela "Mania de Você", escrita por João Emanuel Carneiro, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.