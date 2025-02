Lucas Lucco quer ser reconhecido como artista 'multi': 'Minha alma grita'

Lucas Lucco, 33, colocou um ponto final na pausa de dois anos para cuidar da saúde mental e vai retomar a carreira musical. Ele se tornou sócio da Roça Music —agência de artistas do meio sertanejo— para impulsionar o retorno aos palcos e está empenhado em ter suas outras versões —de cantor, ator, empresário e influenciador digital— reconhecido pelo público.

Estava buscando pessoas que me olhassem não só como artista, como cantor, como ator, mas como uma pessoa que precisa ser multi, sabe? Não é que eu quero fazer muita coisa, é que eu preciso. A minha alma, o meu coração, grita por ser reconhecido não só por uma ou outra coisa. Estou muito feliz.

Lucas Lucco, em entrevista exclusiva para Splash

Apesar dos dois anos afastado de shows, Lucco afirma que não se sentiu distante da música em nenhum momento. "Considero que eu não estou voltando para a música, eu estou voltando para aquele espaço físico que as pessoas montam, aquela estrutura que chama palco, sabe? Nunca estive fora da música".

"Aos 33 estou com outra cabeça"

Lucas Lucco planeja reabrir a agenda de shows para o mês de março e aposta suas fichas nas músicas românticas para estar entre os nomes mais ouvidos do país. "Tenho um trabalho audiovisual pronto, que vai marcar minha volta aos lançamentos musicais, que se chama "Se Conselho Fosse Som". Marca minha volta para a música romântica, para aquilo que eu sei escrever, que me emociona, para músicas que eu faço com o coração, com a alma, com a minha sensibilidade".

A ideia do artista é produzir canções que tenham mensagens positivas aos fãs. "Quero escrever músicas que atravessam gerações, que tocam as pessoas, que vão ajudar outras pessoas, que vão fazer as pessoas refletirem. Eu quero ser sempre útil, ser útil na composição, ser útil no meu trabalho como empresário."

Retomada da carreira musical terá Lucco em duas versões de shows. "Vai ser um show comum, que é o show que eu faço, e vou levar para exposições, festas de cidade, festas de portão aberto, e tenho uma versão um pouco mais intimista, imersiva, que eu não vou contar o nome agora, porque se eu conto o nome, aí todo mundo já vai saber do que se trata o projeto".

Esse trabalho é dedicado a mostrar um Lucas maduro, um Lucas que voltou totalmente para o romântico, que é um lugar, não é que eu não devia ter saído, eu devia ter saído para acontecer tudo isso, mas que agora aos 33 estou com outra cabeça. Quero mesmo fazer o que amo e encontrar com as pessoas. Estou animado para apresentar esses projetos musicais e também o meu novo DVD.

Cantor, ator, empresário... Lucas multi

Lucas Lucco atua como empresário, influenciador digital e piloto fora dos palcos Imagem: Reprodução/Instagram

Além da retomada da carreira musical, Lucas Lucco inicia em abril a fazer apresentações sobre negócios no mundo corporativo. "Agora, também eu me divido fazendo o que eu chamo de talks, que são mais que palestras. De tanto e-mail, de tanta ligação que a gente recebeu pra ver se eu conseguiria fazer uma palestra, a gente agora vai abrir a agenda também. Antes mesmo de abrir a agenda, eu já marquei os primeiros dois eventos".

Agenda de shows controlada irá ajudar Lucco a investir seu tempo com novo projeto. "As primeiras duas convenções em abril vão marcar o início desse outro braço. Como eu tenho um limite de números de show mensal, vou conseguir me dedicar a tudo isso, me dividindo, dividindo a minha agenda muito bem".

Hoje, tenho um back office que me ajuda com tudo isso. Também tenho meus compromissos com a Porsche Cup, porque agora eu lutei, tirei carteira de piloto e estou no mundo do automobilismo profissional. Tenho também as minhas empresas, uma holding que tem participação em mais de 14 empresas. É uma coisa que eu amo fazer como eu amo cantar.

Cantor gosta de ter atuações em mais de uma frente. "Quando as pessoas me perguntam: "o que você gosta mesmo de fazer?", eu digo: "gosto de ser tudo que eu posso ser. Foi uma decisão que eu tomei". As pessoas falam: "quem se dedica a muita coisa acaba não fazendo nada", mas eu dedico a uma coisa: sou eu mesmo e tudo aquilo que eu sei fazer. Então, se nasci assim, é que essa única pessoa tem essa multiplicidade de possibilidades."

Lado ator de Lucco não ficou em segundo plano nessa divisão de tempo como cantor e empresário. Ele planeja participar de gravações de longas pelo menos, uma vez ao ano. "Também me comprometi a fazer um filme por ano depois que eu fiz o "Rodeio Rock" na Netflix. Foi um sucesso, graças a Deus, e fiz o compromisso de me organizar para poder gravar um filme por ano, porque sempre foi meu sonho também. Então, eu tenho muito trabalho para fazer e tenho muita energia para poder despender".