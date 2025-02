Lívia Andrade aproveita dia de praia com biquíni branco

Lívia Andrade, 41, aproveitou o Dia de Iemanjá em uma praia na Flórida, nos EUA, onde está viajando com o namorado, Marcos Araújo.

O que aconteceu

A artista posou com um biquíni branco enquanto curtia a praia na Flórida. Ela apostou em um modelo com bojo e calcinha fio-dental, combinando com uma saída de praia transparente.

Ela ainda aproveitou o momento para comemorar o Dia de Iemanjá. "Dia 2 de fevereiro eu vou na beira da praia para me abençoar, faça chuva ou faça sol, calor ou frio, onde quer que eu esteja no mundo procuro uma praia. Sempre é muito especial, mas hoje além de muita fé e amor. Teve golfinhos e arco-íris! Muito especial. Obrigada meu Deus! Salve Iemanjá", escreveu ela na legenda.

Nas imagens, Lívia também apareceu ao lado do namorado. Os dois posaram tomando champanhe e curtindo a noite na praia.