Kate Middleton marca Dia Mundial do Câncer com foto tirada pelo caçula

Kate Middleton marcou o Dia Mundial do Câncer publicando uma foto especial nas redes sociais.

O que aconteceu

A princesa postou uma foto tirada pelo príncipe Louis com uma mensagem especial. O caçula da família tem 6 anos.

Não se esqueça de nutrir tudo aquilo que está além da doença. Kate Middleton

A foto foi tirada na propriedade real de Windsor. A segunda foto na publicação, que mostra galhos e folhagem, foi tirada pela princesa de Gales. As informações são da revista People.

O Dia Mundial do Câncer é celebrado no dia 4 de fevereiro. A data é marcada pela União Internacional para o Controle do Câncer e pela Organização Mundial da Saúde para incentivar a conscientização e a educação sobre a doença.

Câncer da princesa está em remissão

No mês passado, Kate disse estar aliviada por sua doença estar em remissão. "Estou focada na minha recuperação. Como qualquer um que passou por um diagnóstico de câncer sabe, leva tempo para se ajustar ao novo normal. No entanto, estou ansiosa para ter um ano de realizações", disse.

Em setembro do ano passado, a princesa confirmou que havia terminado a quimioterapia. Ela anunciou o diagnóstico em março do ano passado, sem revelar qual tipo de câncer estava enfrentando.