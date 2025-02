Kanye West e esposa fizeram ensaio antes de cena polêmica no Grammy; veja

Kanye West, 47, e sua esposa, Bianca Censori, 30, fizeram um ensaio fotográfico antes da aparição polêmica no Grammy, no domingo (2).

O que aconteceu

West e Censori posaram para fotos com o look usado no tapete vermelho do Grammy. As imagens foram retiradas na casa do artista, e eles fazem diversas poses para as lentes.

Censori imita pose polêmica no tapete do Grammy. Em um clique do ensaio, Bianca posa com as mãos nos quadris e evidencia seu corpo e partes íntimas no vestido super transparente.

Kanye West e a esposa, Bianca Censori Imagem: Reprodução

No Grammy, Bianca chegou com um casaco preto. No entanto, ao posar para os fotógrafos presentes na cerimônia, ela retirou a peça e revelou a roupa transparente.

Sem calcinha e sem sutiã, ela estava usando apenas uma espécie de vestido feito de um tecido que lembra uma meia-calça. Kanye West foi indicado ao prêmio de Melhor Canção de Rap por "Carnival", mas perdeu para Kendrick Lamar. O rapper está casado com Bianca desde 2022.