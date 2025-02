Jottapê, da série 'Sintonia', revela conversão e anuncia fim da carreira no funk

O cantor e ator Jottapê anunciou no último sábado, 1º, que está deixando os palcos e encerrando sua trajetória no funk. A revelação aconteceu durante o Sintonia - O Último Baile, evento realizado no Memorial da América Latina, em São Paulo, que celebrou o encerramento da série da Netflix na qual ele interpretou MC Doni.

Após sua última apresentação no festival, Jottapê compartilhou com o público a decisão. "Por muito tempo, fui atrás de tudo: dinheiro, fama... Eu consegui tudo isso. Mas eu tinha um vazio enorme dentro de mim, que nada preenchia", afirmou ele, antes de erguer uma faixa com a frase: "Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim".

O cartaz foi entregue por sua esposa, Estefany Boro, com quem está desde 2019 e tem dois filhos: Athena, de 1 ano, e Samuel, de 3 meses.

Carreira de Jottapê

Jottapê ganhou projeção nacional ao interpretar MC Doni em Sintonia, série criada por KondZilla e produzida pela Gullane, considerada a produção brasileira mais longeva da Netflix. Antes disso, ele já acumulava experiência no audiovisual, com papéis em novelas e filmes.

Ainda criança, participou de comerciais e atuou no longa Acquária (2003), de Sandy & Junior. Aos 9 anos, protagonizou O Menino da Porteira (2009), e mais tarde interpretou um dos meninos do lixão na novela Avenida Brasil (2012). O artista também fez parte do elenco de Chiquititas (2013-2015).

Na música, Jottapê estourou no funk pouco antes do lançamento de Sintonia, ganhando destaque com a versão brasileira de Old Town Road, que viralizou no canal KondZilla. Com sua popularidade em ascensão, seguiu lançando sucessos e consolidou-se como um dos principais nomes do gênero.