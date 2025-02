Ilhados com a Sogra? Indicação de Aline ao Paredão vira meme

A indicação de Aline ao Paredão formado neste domingo (2) tem repercutido não só dentro do BBB 25 (Globo), mas também entre os internautas.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 25? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Aline, Vinícius e os demais brothers se surpreenderam na noite deste domingo, quando a dupla foi "puxada" para o Paredão em um contragolpe de Diogo, Vilma, Gracyanne e Giovanna. Os quatro já estavam emparedados por serem os mais votados pela casa, e disputavam agora com Aline, Vinícius e a dupla indicada pelos líderes: Diego e Daniele Hypolito. Após a prova Bate e Volta, Aline, Vinícius, Diogo e Vilma foram salvos.

A atitude surpreendeu porque Aline protagonizou momentos de intimidade com Diogo, incluindo beijos e carícias na cama. Na casa, alguns brothers criticaram o voto de Diogo, e Gracyanne chegou a xingar o brother.

Nas redes sociais, não foi diferente. Confira os comentários feitos pelos espectadores:

E a Aline se tornou a primeira participante da história de 3 realities simultâneos #BBB25 pic.twitter.com/500J1r7Oek -- Memes Brasil (@memexbrasil) February 3, 2025

E no final Vinicius estava certo sobre não querer deixar Aline ficar com Diogo, O TEMPO TE INOCENTA VINI #BBB25



pic.twitter.com/OpFdQM3lUk -- Flavs (@poIemizei) February 3, 2025

Quando se sentirem idiotas, lembrem-se de que a Aline pediu pra tomar banho com o Diogo e no mesmo dia ele indicou ela ao paredão #BBB25 pic.twitter.com/UaUyWbTtv7 -- Matheus Hypólito🤸🏽‍♂️ (@Mthsnunez) February 3, 2025

passando mal com a sogra metendo a nora no paredão pic.twitter.com/ah4EOjyXk5 -- luscas (@luscas) February 3, 2025

E a Aline que está vivendo 3 programas ao mesmo tempo



1- BBB

2- De férias com o Ex

3- Ilhados com a Sogra



KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK#BBB#BBB25 pic.twitter.com/LkxcgGkSbh -- Luuh_SPFC (@Cilia2908) February 3, 2025

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas