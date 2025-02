Nudez e Milton Nascimento esnobado: tudo o que rolou no Grammy 2025

Aconteceu na noite de domingo (2) a 67ª edição do Grammy, com destaques desde o tapete vermelho. Não conseguiu ficar acordado? Confira tudo o que aconteceu no prêmio:

Kanye West chocou ao aparecer com a namorada quase nua. O rapper posou para fotos ao lado de Bianca Censori, que vestia apenas um vestido completamente transparente e um tapa-sexo. Depois, eles não foram mais vistos na premiação e surgiram boatos de que eles haviam sido expulsos. No entanto, segundo a revista Variety, o casal foi embora por conta própria.

Os brasileiros não ganharam nada. O Brasil estava representado por Anitta (melhor álbum vocal de pop latino), Milton Nascimento (melhor álbum vocal de jazz), Eline Elias e Hamilton de Holanda (ambos em melhor álbum latino de jazz). Confira a lista de todos os vencedores da noite.

Milton Nascimento não tinha lugar para sentar. Esperanza Spalding, que foi indicada com o brasileiro, denunciou: "Estou com raiva porque essa lenda viva não foi considerada importante o suficiente para se sentar com as celebridades".

Doechii se tornou a terceira mulher a vencer o Grammy de melhor álbum de rap do ano. Antes dela, venceram Lauryn Hill, em 1997, e Cardi B, em 2019. Depois, sua apresentação da música "Catfish" chocou Jay-Z, Billie Eilish, SZA e outras celebridades na plateia.

Billie reacting to Doechii's performance at the #GRAMMYs! ??? pic.twitter.com/TOlyjeR5A4 -- Billie Eilish Tours (@billieeilishtrs) February 3, 2025

Beyoncé faz história ao se tornar a pessoa negra a vencer o Grammy de melhor álbum country. Ela é a pessoa com mais Grammys (e mais indicações) na história do prêmio, e mesmo assim ficou chocada ao ouvir seu nome:

Com cinco gramofones, Kendrick Lamar foi o maior vencedor da noite. O rapper levou para casa os Grammys de música do ano, gravação do ano, melhor performance de rap, melhor canção de rap e melhor videoclipe.

Alguns vencedores aproveitaram seus discursos para chamar atenção para as causas em que acreditam. Chappell Roan pediu direitos trabalhistas na indústria musical, Shakira dedicou seu prêmio aos imigrantes nos Estados Unidos e Lady Gaga pediu proteção à população LGBTQIA+.

A noite teve homenagens a músicos que morreram em 2024. Nomes como Quincy Jones, Liam Payne e o brasileiro Sérgio Mendes foram homenageados no telão do prêmio enquanto Chris Martin, do Coldplay, cantava a música "All My Love".

Foram arrecadados mais de US$ 7 milhões. A transmissão foi usada para arrecadar fundos para a recuperação de Los Angeles após os incêndios que mataram 29 pessoas e deixaram milhares sem casa. O corpo de bombeiros de Los Angeles também foi homenageado no palco da premiação e apresentou o prêmio de álbum do ano, o principal da noite.