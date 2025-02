Gracyanne se irrita e detona brother: 'Cara bost*, sem atitude de homem'

Gracyanne detonou as atitudes de Diogo Almeida na madrugada desta segunda-feira (3) no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

Após a formação do Paredão, Gracyanne detonou a escolha e Diogo Almeida na dinâmica.

Segundo a influenciadora, havia mais lógica na indicação dos gêmeos. "O cara tá com a menina, o que isso? Ele levou João para o VIP, mas não é amigo", avaliou.

O cara está com a menina e não protege ela? Sabendo que ela ia para o Paredão... Isso não existe, para mim, essa possibilidade. Ele saiu de um patamar de um cara foda para um cara bost*, como homem. Não é atitude de homem Gracyanne Barbosa

Gracyanne ainda disse para seus aliados que Aline é uma mulher "linda, foda, maneiríssima", e por isso deveria cortar relações com Diogo. "Se eu fosse ela, não olhava nem na cara dele, não tinha mais nem conversa", avaliou.

Aline também lamentou o ocorrido e disse que Diogo errou. "O pior ainda é não ter tido nem um esforço. Ele poderia ter falado e resolver no final das contas, manda eles e tá tudo bem, mas não houve nem esforço".

A sister disse que Vilma, a mãe de Diogo, conversou com ela e afirmou que "não tinha como salvá-la".

Gracyanne, então, se irritou. "Eu vou sair até daqui, porque se eu começar a falar vou jogar ele lá no chão e não quero fazer isso por respeito a você".

