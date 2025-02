Gracyanne exalta Belo no BBB 25: 'Sempre me tratou como rainha'

Enquanto comentava a situação envolvendo Diogo, Aline e o Contragolpe na formação do 3º Paredão do BBB 25 (Globo), Gracyanne citou o ex-marido, Belo.

O que aconteceu

A sister comentou. "Minha régua do homem tratar uma mulher é aqui (alta), porque Belo sempre me tratou como uma rainha."

A famosa também citou que viu "outro Diogo" no Confessionário, quando as duas duplas mais votadas se reuniram para definir um Contragolpe. "Quando eu vi ele no Confessionário, meu mundo caiu. Palavras realmente voam ao vento. Ele [Diogo] usa umas palavras e as atitudes são completamente diferentes. Todas, não só essa".

Gracyanne apontou ainda que acredita que ele entrou brifado no programa. "E você vê ele veio com esse mesmo texto pronto com Diego, Aline. O texto pronto de fora. Veio com o texto pronto de fora. Eu torço muito por você. Sua história é linda. As mesmas palavras que o Vinícius acabou de falar. E ele falou isso pra mim em relação às meninas."

A emparedada lamentou ter defendido ele no passado. "E eu fiquei defendendo ele o tempo inteiro lá no quarto. Quando elas começaram, acho que o Diogo, eu falei, não, gente, ele tá torcendo por elas, ele não sei o quê."

