Gracy ameaçada? Parcial da enquete BBB registra reviravolta e sugere virada

O terceiro paredão do Big Brother Brasil 25 promete uma disputa acirrada até o momento da eliminação, que acontecerá na noite de terça-feira (4).

Daniele e Diogo Hypolito foram indicados pelos líderes Maike e Gabriel. Gracyanne Barbosa e Giovanna foram indicados ao paredão pela casa. Apesar de ter sido formado em duplas, apenas um brother será eliminado.

O que diz a enquete

Gracyanne Barbosa corre risco de uma eliminação. A disputa da influenciadora no paredão é com a própria irmã, Giovanna.

No início do dia, Giovanna aparecia à frente da enquete com ampla margem para deixar a casa. Porém, o panorama mudou no recorte feito às 16h15.

Giovanna ainda está sendo a candidata eliminada, segundo a enquete UOL, com 44,26%. Mas Gracyanne, agora, aparece mais próxima com 40,59%.

O panorama é confortável para a família Hypolito. Diego acumula 11,61%, enquanto Daniele tem apenas 3,54% dos votos.

O participante mais votado será eliminado no programa ao vivo de terça-feira (4). A dupla do escolhido pelo público será enviada para um Quarto Secreto e voltará imune.