Going solo: Jennie lançará 'Ruby', disco que promete grandes parcerias

Em 2019, Jennie foi a primeira das quatro integrantes do Blackpink a lançar sua carreira solo. E o começo dessa jornada já foi bem-sucedido, com o single "Solo", que foi número 1 em todos os charts importantes da Coreia do Sul.

Desde então, Jennie se aventurou não apenas na carreira solo como cantora, mas também como atriz e empresária. Em 2022, durante a turnê mundial de "Born Pink", ela lançou seu segundo single, "You & Me", e no ano seguinte debutou na TV com a série "The Idol", escrita e produzida por The Weeknd.

Embora a série tenha sido alvo de muitas críticas, a música da trama, "One of the Girls", lançada em colaboração com The Weeknd e Lily-Rose Depp, fez bastante sucesso. Jennie fez outras parcerias interessantes, como "Slow Motion", com o rapper Matt Champion, e "Spot!", com Zico.

Essas parcerias seguirão fortes em 2025, pois Jennie surpreendeu a todos ao anunciar seu primeiro disco solo "Ruby", feito na sua própria agência, a Odd Atelier. O disco contará com 15 faixas e com participações especiais de grandes nomes, como Childish Gambino, Doechii, Kali Uchis, Dua Lipa, FKJ e Dominic Fike.

A música com Dominic Fike, "Love Hangover", foi lançada recentemente como pré-single do projeto, que sairá dia 7 de março. As collabs só estarão presentes nos streamings. Nos discos físicos, todas as músicas serão cantadas apenas pela cantora.

Jisoo vem com Amortage

Depois de passarem anos reclamando da falta de música, os blinks estão no seu melhor momento, já que todas as integrantes do Blackpink anunciaram carreira solo, além de agências criadas por elas mesmas. Jisoo, CEO da Blissoo, além de dois projetos grandes na televisão, vai finalmente lançar seu disco solo, intitulado "Amortage". A palavra é uma junção de amor e montagem em francês, e vai retratar diferentes romances. O disco será lançado dia 14 de fevereiro, Dia dos Namorados em parte do mundo.

"APT" de Rosé bate recordes

"APT APT APT APT" foi lançada há 14 semanas e segue não apenas na cabeça das pessoas --incluindo a de muitas crianças-- como também no topo do maior chart musical, o Hot 100 da Billboard. A música, cujo pico tinha sido conquistado semana passada, no quinto lugar, agora está em terceiro, atrás apenas de "dtmf", de Bad Bunny, e "Die With a Smile", com Bruno Mars em parceria com Lady Gaga. O sucesso da música fez Rosé se tornar a artista feminina sul-coreana que mais longe chegou no chart americano.

Netflix, se vocês precisarem de um irmão ou parente para o Minho na terceira temporada de "Com Carinho, Kitty'" eu começarei aulas de atuação! Kevin Moon, o cantor do grupo The Boyz falou que recebe muitas mensagens sobre ser parecido com Sang Heon Lee

Grupo da semana: Mamamoo

Conhecido pelo gogó de ouro e harmonização de vozes, o grupo Mamamoo, formado por quatro integrantes —Solar, Moonbyul, Wheein e Hwasa—, foi criado em 2014 pela empresa RWB.

Desde o debut, o grupo sempre foi meio "fora da caixa", tanto nos padrões de beleza, diferentes do esperado na Coreia do Sul, como na representação de gênero, seja em letras ou vestimentas.

Pela fama da sua potência vocal, o grupo já participou de OSTs, as trilhas sonoras oficiais, de mais de dez dramas diferentes, incluindo "Goblin", "Mulher Forte Bong-soon" e "Dr Romantic 2".

Com vozes distintas que se complementam, Solar, Moonbyul, Wheein e Hwasa, possuem carreiras solo bastante diferentes. Juntas, elas já lançaram 12 mini-álbuns, dois discos de estúdio e um compilado com as melhores faixas da carreira. No Japão, elas lançaram cinco discos.

Todas as integrantes são figuras bastante conhecidas do grande público sul-coreano e participam constantemente de programas de variedades, rádio (Moonbyul tinha um programa dela) e até mesmo reality shows (elas participaram do Queendom em 2019).

Indicações de músicas para conhecer o grupo: Egotistic, Gogobebe, Decalcomanie, Wind Flower, HIP

Momento Dramas

K-drama: "Heróis de Plantão"

O novo drama médico original da Netflix está no top 5 seriados mais vistos do streaming e fazendo todo mundo virar fã de Joo Jihoon, que interpreta o médico cirurgião, ex-combatente e especialista em trauma, Gang-hyeok. Com uma personalidade peculiar, ele chega ao hospital causando uma série de mudanças e disposto a criar uma equipe de trauma, algo que seus colegas nunca priorizaram. São apenas oito episódios. "Heroes on Call", 2025 | Criação - Netflix | Elenco - Joo Ji-hoon e Chu Young-woo | Onde - Netflix | País - Coreia do Sul

"O Pretendente Perfeito"

Com 36 episódios no total e ainda em andamento, "O Pretendente Perfeito" é uma das raras séries chinesas que está passando ao mesmo tempo no streaming e TV do país. Com um elenco de grandes nomes, incluindo Winwin, do grupo WayV, a trama lembra o sucesso "Bridgerton", pois retrata a vida amorosa de diversas irmãs da mesma família. A diferença é que os episódios possuem focos distintos ao invés de ter uma temporada por irmã. "Perfect Match", 2025 | Criação - Hunnan TV | Elenco - Lu Yu Xiao e Wang Xing Yue | Onde - Netflix | País - China

BL: "Perfect 10 Liners"

Seguindo a linha de diversos casais dividindo o protagonismo da mesma trama, o BL "Perfect 10 Liners" traz um novo formato: 24 episódios, o dobro do que o usual, e três casais principais. Apesar da inovação no formato, a produção é das mais clássicas em se tratando de boys love thai: universitários que estudam engenharia e que participam de um grupo de homens "fofos" do curso. A série traz Perth com seu novo par, Santa. "Perfect 10 Liners", 2025 | Criação - GMM25 | Elenco - Force, Book, Perth, Santa, Junior e Mark | Onde - YouTube | País - Tailândia

Gerações K-pop

Seo Taiji & Boys: o início de tudo

Considerado o precursor do K-pop como conhecemos atualmente, Seo Taiji and Boys foi um trio de artistas sul-coreanos que experimentavam diferentes sons, incluindo as referências ocidentais do pop e rap.

Taiji, antes de criar o trio, fazia parte de um grupo de metal e, em 1991, depois que o grupo acabou, ele foi atrás de dançarinos —e ele mesmo quis aprender a dançar — para iniciar um novo projeto.

Os "the boys" de Seo Taiji eram Yang Hyun-suk, que mais tarde se tornaria fundador de uma das maiores empresas de K-pop, a YG (2NE1, BigBang, Blackpink, etc), e Lee Juno, conhecido pelo seu talento com a dança.

Eles ficaram em atividade entre 1992 e 1996 e foram pioneiros em usar rap misturado com o pop, algo que se tornou praticamente base do K-pop. Além de misturar sons e gêneros distintos, eles também faziam críticas explícitas à sociedade e eram censurados e banidos diversas vezes dos programas.

Até hoje, eles possuem diversos recordes de vendas. O trio possui quatro discos de estúdio e todos venderam cerca de 2 milhões de cópias. Uma das músicas mais famosas deles, "Come Back Home", foi regravada pelo BTS em 2017.

Manda pra gente!

Tem história inesquecível com seu idol? Passou perrengue para ir a algum show? Mande seu relato com foto e/ou vídeo: kpopuol@uol.com.br.

Playlist

Jennie, IVE, Enhypen, PLAVE e The8. Ouça a seleção de Splash com os maiores destaques do ano do Universo K-Pop.

PROGRAME-SE

Segunda

IVE - Lança 'IVE Empathy' (terceiro EP)

PLAVE - Lança 'Caligo Pt.1' (terceiro miniálbum)