Giovanna reclama de 'olhar ensaiado' de brother: 'Acha que vai amedrontar'

Logo após discutir com Vilma na tarde de segunda-feira (3) no BBB 25 (Globo), Giovanna contou que sentiu que Diogo a ficou encarando.

O que aconteceu

A irmã de Gracyanne apontou que Diogo ficou olhando fixamente para ela. "Vou fazer o que? Abaixar a cabeça?"

Ele acha que vai me amedrontar com esse olhar ensaiado dele. Giovanna

Vitória apontou ainda que depois de uma DR devido a um Contragolpe, Diogo e Vilma ainda convidaram Aline e Vinícius para o cinema. "Aí você vai chamar duas duplas só para fazer média e não vai chamar seus aliados?".

Giovanna se indispôs com Diogo e Vilma após o Contragolpe que eles deram em consenso na formação do terceiro Paredão virar assunto pela casa. A discordância foi quanto a quem citou primeiro a dupla de gêmeos como uma opção.

