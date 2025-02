Giovanna e Vilma brigam por votos no 'BBB 25': 'Você é mentirosa!'

Uma discussão entre Vilma e Giovanna na tarde desta segunda-feira, 3, gerou tensão na casa do BBB 25. As participantes trocaram acusações sobre alianças e votos, e a situação se agravou quando Vilma negou ter votado em Camila.

A confusão começou na formação do Paredão, quando Vilma cogitou puxar Camila e Thamiris no contragolpe, mas acabou mudando de estratégia. Durante a dinâmica, a participante deu diferentes versões sobre suas intenções, o que gerou desconfiança entre os brothers. A polêmica cresceu quando Giovanna apontou contradições nos relatos de Vilma.

Acusações e reações dos participantes

O clima esquentou quando a discussão sobre os votos ganhou força entre os participantes. Vilma reafirmou que não havia votado em Camila, mas Giovanna reagiu imediatamente, e a acusou de mudar a versão da história. "Você está mentindo para todo mundo? Então você é mentirosa!", disse. Vilma, incomodada, respondeu: "Eu sou bem humilde de dizer que eu não fiz a matemática errada".

A tensão aumentou quando Giovanna lembrou que Vilma teria dado diferentes versões da história. "Quando eu cheguei na mão da Camila e da Thamiris, eu não votei em vocês de jeito nenhum", alegou Vilma. Giovanna contestou: "Pra chegar pra mentir pro João, a senhora chegou. Vai chegar pra mentir provavelmente agora pra Lina e pro Vinícius".

A troca de acusações foi acompanhada de perto pelos outros participantes. Vitória Strada se manifestou contra Vilma: "Mas então por que chegou ali na sala e fez esse papelão?". Lina e Camila também expressaram desconfiança, enquanto João apenas observava em silêncio.

O ‘queridômetro’ e o auge da briga

A rivalidade entre as duas se intensificou ainda mais quando Vilma interpretou que havia recebido um ícone de vômito no queridômetro de Giovanna. A participante prontamente corrigiu: "Eu te dei nariz de mentirosa, porque eu tô te chamando de mentirosa".

A discussão continuou com provocações diretas. Vilma retrucou: "Se você pensa que eu sou mentirosa, vai pensando". Giovanna respondeu: "Eu penso e externalizo". Vilma, sem recuar, rebateu: "E o vômito, você engole".

Após o confronto, Vilma não deixou dúvidas sobre sua postura em relação a Giovanna. Em uma conversa posterior, reafirmou sua posição com um recado direto: "Se você voltar do paredão, vai de novo. Porque se eu for líder, você vai de novo".