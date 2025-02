Giovanna e Vilma batem boca por votação no BBB: 'Mentindo na cara dura'

Giovanna e Vilma tiveram uma discussão acalorada quando a veterana tentou justificar o Contragolpe do terceiro Paredão do BBB 25 (Globo) para Aline.

O que aconteceu

Giovanna tomava banho com Aline, quando Vilma se aproximou e tentou explicar o Contragolpe. No entanto, a veterana levou uma invertida de Giovanna, que a acusou de estar mentindo.

Vilma: "Põe na sua mente que você [Aline] deu sorte para a gente. Você foi o nosso complemento para poder voltar do Paredão. Nós conseguimos voltar e ganhar um carro. Não foi de maldade. Naquela hora, a nossa mente não funciona. É uma experiência horrível. O Tadeu fica: 'Bora, bora'. A gente tinha memorizado que não ia votar na Vitória".

Giovanna: "Tinha a opção de proteger de imediato a Aline e o Vinícius. Vocês protegeram primeiro os Joãos. (...) Vocês podiam ter tido a opção de proteger eles [Aline e Vinícius], e vocês escolheram proteger primeiro os Joãos".

Vilma: "Na hora, você não faz a matemática que tem que ser feita...".

Giovanna: "Não foi matemática. É a ordem das suas prioridades, e foi primeiro os Joãos. Cada grupo teve a chance de priorizar alguém".

Vilma: "Não funciona na hora. Não foi de maldade! Depois eu converso com você".

Giovanna: "Você está mentindo! Você votou [na Aline e no Vinícius] sim. Não precisa desse papelzinho de 'ai, não, olha...'".

Vilma: "Não tem papelzinho não! Eu sou isso aqui".

Giovanna: "Então não finge que você não votou nelas. Quem foi a primeira pessoa que vocês citaram dentro do confessionário?".

Vilma: "Porque ele [Tadeu Schmidt] estava pedindo pra puxar [alguém]. Eu não votei nela agora".

Giovanna: "Não precisa disso, de querer ser 'de bem' com todo mundo. É mentira".

Vilma: "Você está me chamando de mentirosa? Que lindo, hein?".

Giovanna: "Tô sim".

Vilma: "É você que está jogando veneno. Se eu ganhar o Líder, você vai [para o Paredão] de novo! Você é minha prioridade agora".

Giovanna: "Você quer se fazer de boa moça. Mentira! Está mentindo na cara dura".

Vilma: "Lindo você me chamar de mentirosa. Você que é a cobra que fica espalhando confusão! Agora descobri quem é a cobrinha que está solta".

