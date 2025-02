Gaby Amarantos explica como lida com pressão estética após perder 25 quilos

Gaby Amarantos revelou como tem lidado com a pressão estética após perder 25 quilos.

O que aconteceu

A cantora relevou que está feliz por estar vivendo sua fase 'fitness e saudável'. "Estou experimentando essa nova fase agora, de querer ser magra, fitness e saudável. De dizer que sim, quero comer 13 ovos por dia, puxar meu ferro e está tudo bem. E isso não quer dizer que eu não amava meu corpo como era antes.", disse ela ao Metrópoles.

A artista disse que gosta de compartilhar sua evolução nas redes, mas que além da parte estética, tem prezado pela questão da saúde. "Falo bastante do meu processo de emagrecimento nas redes sociais porque é algo muito notório. Além disso, nós somos enlouquecidos com esse assunto. A pressão estética está aí, mas tem o lado da saúde", continuou.

Gaby ainda explicou como está lidando com a pressão estética vinda das redes. "Tento lidar da melhor forma possível. Às vezes a gente é pressionado, cobrado, mas faz parte. Levo tudo com tranquilidade. Faço terapia e me cuido para me manter firme nas minhas convicções", completou ela.