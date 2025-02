Filhos, traição, noras famosas: quem é quem na família de Leonardo?

João Guilherme, filho caçula do cantor Leonardo, comemorou neste fim de semana o seu aniversário de 23 anos na Fazenda Talismã, em Goiás.

O jovem levou vários amigos ao local pela primeira vez, inclusive a namorada, Bruna Marquezine. Nas redes sociais, fãs notaram a atriz "sumida" das fotos em família e apontaram um suposto climão.

Splash explica quem é quem na árvore genealógica do sertanejo.

O cantor sertanejo Leonardo Imagem: Reprodução/Instagram

Leonardo. Nascido Emival Eterno Costa em 25 de julho de 1963, o cantor Leonardo começou a carreira musical ao lado do irmão Leandro em 1983. Leandro morreu em 1998 de um câncer raro de pulmão e Leonardo continuou em carreira solo.

Pedro e o pai, Leonardo Imagem: Reprodução/Instagram

Pedro Leonardo. Primeiro filho de Leonardo, nascido em 29 de junho de 1987, fruto de um relacionamento do cantor com uma professora, que foi casado entre 1985 e 1988. Ele é pai de Maria Sophia, nascida em 2011, e Maria Vitória, nascida em 2018.

Monyque Isabella é filha de Leonardo Imagem: Reprodução/Instagram

Monyque Isabella. Segunda filha de Leonardo, nascida em 10 de outubro de 1991, fruto de um relacionamento do cantor com a empresária Sandra Helena. Monyque hoje é agrônoma.

Jéssica Beatriz Costa Imagem: Reprodução/Instagram

Jéssica Beatriz. Terceira filha de Leonardo, nascida em 17 de março de 1994, fruto de um relacionamento do cantor com a designer de joias Priscila Beatriz. Jéssica hoje é influenciadora digital e mãe de Noah, nascido em 2016.

Poliana Rocha e o cantor Leonardo Imagem: Reprodução / Instagram

Poliana Rocha. Segunda esposa de Leonardo, eles começaram o relacionamento em 1994. Juntos, são pais de Zé Felipe. Por causa de uma traição do sertanejo, eles se separaram em 1998. Leonardo e Poliana retomaram a relação em 2002 e seguem juntos até hoje.

Zé Felipe Imagem: Van Campos/AgNews

Zé Felipe. Quarto filho de Leonardo, nascido em 21 de abril de 1998, sendo o único filho do cantor com a jornalista Poliana Rocha. Zé Felipe hoje é cantor, casado com a influenciadora Virginia Fonseca e pai de Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.

Virginia Fonseca Imagem: Reprodução/Instagram

Virgínia Fonseca. Influenciadora digital, Virgínia assumiu o relacionamento com Zé Felipe em 2020 e viralizou nas redes sociais ao fazer dancinhas para as músicas do namorado nas redes sociais. Ela é dona da marca de beleza WePink e apresentadora do SBT.

Matheus Vargas e a mãe, Liz Vargas Imagem: Reprodução/Instagram

Matheus Vargas. Quinto filho de Leonardo, nascido em 10 de maio de 1998, apenas 19 dias depois de Zé Felipe. Matheus é fruto de uma relação extraconjugal do cantor com Liz Vargas, vocalista do Banana Split, e namora a ex-BBB Hariany Almeida.

João Guilherme Imagem: Reprodução/Instagram

João Guilherme. Sexto filho de Leonardo, nascido em 1º de fevereiro de 2002, fruto do relacionamento do cantor com a bailarina Naira Ávila. João é ator e namora a atriz Bruna Marquezine desde 2024.

Bruna Marquezine Imagem: Roberto Filho / Brazil News

Bruna Marquezine. Atriz desde criança, Bruna assumiu o relacionamento com João Guilherme no ano passado e mantém o namoro discreto. Antes, namorou Neymar e Enzo Celulari.