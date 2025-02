Expulsos do Grammy? Kanye West e Bianca decidiram ir embora, diz site

Kanye West, 47, e Bianca Censori, 30, se tornaram um dos assuntos mais comentados do Grammy 2025, após surgirem boatos de que os dois teriam sido expulsos da premiação.

O que aconteceu

Logo que o casal chegou no tapete vermelho, a namorada do rapper escandalizou com o "look" escolhido. A modelo australiana retirou um pesado casaco preto, revelando um vestido translúcido que destacava seu corpo nu.

Após as fotos, no entanto, Kanye e Bianca não entraram na premiação. Este fato fez com que tivessem muitas especulações do que poderia ter ocorrido, incluindo uma publicação do site Entertainment Tonight, afirmando que os dois tinham sido expulsos. Poucos minutos depois, a postagem foi apagada.

Porém, segundo a Variety, West e a namorada teriam escolhido ir embora por conta própria. Uma fonte envolvida com o Grammy teria relatado que o casal andou pelo tapete vermelho e retornou para o carro.

Indicado a uma das categorias do Grammy, Kanye West perdeu o prêmio para Kendrick Lamar. O rapper estava concorrendo a Melhor Canção de Rap por "Carnival".