Ex-protagonista de 'Malhação' detalha rotina para se tornar diplomata

Gabriel Falcão, 34, revelou como foi a preparação para ser aprovado em concurso público para diplomata do Palácio do Itamaraty, em Brasília.

O que aconteceu

O artista contou que acreditava que iria ficar anos estudando, mas acabou passando mais rápido do que esperado. "Fui aprovado num tempo muito mais breve do que eu imaginava que seria. Eu estava me preparando para ficar cinco anos estudando. E cinco anos estudando, obviamente, eu não estava abrindo mão de tudo que eu já tinha construído em termos de carreira, de trajetória profissional e até mesmo acadêmica", contou durante uma live no canal Nabuco CACD, no YouTube.

Ele detalhou como era a sua rotina de quatro horas de estudo, durante seis dias por semana. "O resto do tempo eu estava fazendo outras coisas: estava me preparando para o mestrado, fazendo pós-graduação em tradução, a vida estava seguindo", completou ele.

Antes de passar no concurso em 2024, Gabriel chegou a realizar a prova em 2023 e quase foi aprovado. "Quando saiu o resultado, eu tinha passado em uma posição excelente. Aí eu disse: vou focar então. Tive dois meses para me preparar e estudei, seis, oito horas por dia, era um intensivo. Fiquei na 48ª posição. Não fui aprovado e fiquei muito perto", contou.