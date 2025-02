Duo tailandês defende BLs na luta pela igualdade e exalta fãs brasileiros

O duo de atores tailandeses Mos e Isbanky, conhecido como Mosbank, veio ao Brasil participar de uma série de eventos em São Paulo, na última seman,g incluindo fan meeting e fan singing na Expo MinÁsia, evento sobre cultura asiática.

O que aconteceu

Bank é conhecido por postar, nas suas redes sociais, músicas brasileiras, principalmente da cantora Glória Groove. Fã declarado, ele diz que queria ter vindo ao país antes, mas só agora que deu certo.

Os atores tailandeses Mosbank em entrevista para o Splash Imagem: UOL/Camila Monteiro

O casal falou sobre ter fãs do outro lado do mundo e destacou como "impressionante" o número de comentários que recebem em português em suas redes sociais. "Eu sei que os fãs brasileiros amam BL e sou muito grato, pois tentamos nos esforçamos muito", conta Bank.

Ambos fazem parte da empresa Star Hunter Entertainment e não se conheciam antes do primeiro grande projeto que tiveram juntos, "Big Dragon The Series", que fez o duo ficar conhecido em 2022. Bank explica que três meses antes de a série ir ao ar, eles começaram a fazer vídeos sobre o cotidiano, vlogs com dicas sobre a Tailândia. "Se você não sabe para onde ir quando visitar o país, assista nossos vlogs!", comenta Bank rindo.

O casal chamou atenção desde o início pela química, com muitos fãs acreditando que eles são, de fato, um casal. Eles explicam que a química sempre esteve ali: "Temos química natural, faço tudo do meu coração" conta Bank. "As pessoas percebem quando é falso, somos o que mostramos mesmo" emenda Mos.

Recentemente, os dois protagonizaram o BL "Sunset x Vibes", mas Bank diz que gosta mais da história e de seu personagem em "Big Dragon". "Faz mais o meu estilo, a trama, o desenvolvimento da história". Mos concorda e diz que seu personagem é mais "spicy", quente.

Existem muitas companhias e muitos casais, então eu tento mostrar o meu talento e o meu melhor, para as pessoas gostarem do que faço. Pode ser difícil pela quantidade de gente na indústria, mas também é muito importante para todo mundo ter mais contato com a luta pela igualdade e direitos LGBTQIAP.

Bank

O próximo projeto do casal é bem diferente do que os fãs estão acostumados, e ambos estão bastante animados com isso. "É um filme de terror! Sairá ainda esse ano, e é diferente de tudo o que fizemos, é bem sério, tem outro tom e nós somos pessoas normais, sem super poderes ou algo parecido" conta Bank.

Felizes de terem conhecido o Brasil, os artistas agradeceram muito ao carinho do público brasileiro e comentaram que acharam a energia muito similar com a dos tailandeses. "Todo mundo sorri, as pessoas são calorosas, a simpatia, é realmente parecido com a Tailândia", finaliza Bank.