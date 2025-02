Diretor de cinema francês Ruggia é considerado culpado de abusar sexualmente da atriz Haenel

Por Juliette Jabkhiro

PARIS (Reuters) - Um tribunal francês considerou na segunda-feira o diretor de cinema francês Christophe Ruggia culpado de abusar sexualmente da atriz Adele Haenel quando ela era menor de idade, em um dos primeiros casos do movimento #MeToo a surgir no cinema francês.

Ruggia, que negou as alegações contra ele, evitará a prisão. O tribunal de Paris o sentenciou a quatro anos, com dois anos de pena suspensa, e dois anos com tornozeleira eletrônica.

A advogada de Ruggia, Fanny Colin, disse aos repórteres que seu cliente recorreria da decisão.

Haenel, de 35 anos, uma atriz premiada por filmes como "Retrato de uma Jovem em Chamas", acusou Ruggia de tocá-la repetidamente de forma inapropriada depois que eles se conheceram enquanto trabalhavam no filme "Os Demônios" em 2001, quando ela tinha 12 anos e ele 36.

Ela o acusou publicamente pela primeira vez em 2019 de exercer controle indevido sobre ela, isolando-a de sua família e membros da equipe, ao mesmo tempo em que a forçava e ao colega de elenco Vincent Rottiers a filmar cenas extenuantes com as quais se sentiam desconfortáveis.

Várias estrelas femininas do cinema francês estavam no tribunal para ouvir o veredito, incluindo Judith Godrèche, uma das figuras mais ativas do movimento #MeToo da França, e a diretora Céline Sciamma, ex-parceira de Haenel e diretora de "Retrato de uma Jovem em Chamas". Godrèche abraçou Haenel após o veredito.

Haenel é outra importante representante do #MeToo na França, onde o movimento recebeu uma reação muito mais morna do que nos Estados Unidos. Haenel recentemente deixou a indústria cinematográfica, citando complacência com supostos predadores sexuais ainda trabalhando no setor.

Haenel acusou Ruggia de abusar dela dos 12 aos 15 anos, durante e depois das filmagens de "Os Demônios", que conta a história de dois irmãos abandonados em busca de um lar.

Ela disse aos investigadores que frequentemente ia à casa de Ruggia, onde ele a tocava entre as pernas e acariciava seu peito. Ela afirmou que as ações dele afetaram seu trabalho escolar e provocaram pensamentos suicidas.