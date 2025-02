Diego Hypolito reflete sobre fé e sexualidade no BBB 25: 'Conflitante'

Na mesma conversa em que pediu desculpas a Diego Hypolito sobre uma fala que teve com relação ao ginasta, Maike conversou com ele sobre sua fé no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

O nadador elogiou a fé dele. "Tinha uma outra coisa que eu queria muito falar contigo. Isso é pessoal, extrajogo, não tem nada de jogo. Isso eu nem comentei com o Gabriel, era algo pessoal meu mesmo. Que eu percebi principalmente no Diego. A fé."

Eu estou em um processo de reconexão também com Deus. Maike

Diego confirmou. "Não sei se você reparou na prova, quando você estava cantando, eu estava cantando junto. São louvores que eu gosto também. Eu estou nesse processo há um bom tempo já e eu comecei a reparar em você, que independente do que está rolando você está sempre está buscando."

O ginasta, que é abertamente gay, contou que não falava tanto de religião devido a sua sexualidade. "Eu não falava muito antigamente sobre as minhas crenças porque é muito conflitante para muitas pessoas a questão da minha sexualidade, a questão de religião, de crença."

Não é porque eu tenho a minha sexualidade que eu vou deixar a minha fé de lado. Muito pelo o contrário, eu vou sempre buscar aquilo que eu acredito. Diego Hypolito

