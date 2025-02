BBB: Diego, Daniele Hypolito, Gracyanne Barbosa e Giovanna estão no Paredão

Diego, Daniele Hypolito, Gracyanne Barbosa e Giovanna estão no terceiro Paredão do BBB 25 (Globo). Apesar de ter sido formado em duplas, apenas um brother será eliminado.

O que aconteceu

O programa começou com Aline e Vinícius imunizando Guilherme, 27, e Joselma, 54. Eles comunicaram a decisão logo no início da reunião de formação do Paredão. "Não podemos fugir da responsabilidade de escolher. Nesse momento, fica muito claro quem são as prioridades. [Por isso] escolhemos eles", justificou Aline.

Os participantes que não poderiam ser votados no quarto Paredão da edição eram os Líderes Maike e Gabriel e as sisters imunizadas pelo Big Fone, Renata e Eva. Já a dupla de amigos indicaram Diego e Daniele ao paredão.

As duplas Giovanna e Gracyanne e Diogo e Vilma foram as mais votadas pela casa. Os quatro tinham direito a um Contragolpe e indicaram Aline e Vinícius.

Por fim, Aline, Vinícius, Diogo e Vilma se livraram no Bate-Volta.

Como tudo começou

Na quarta-feira (29), Eva atendeu ao Big Fone e ganhou um almoço especial para ela e sua dupla, Renata. Em consenso, elas também chamaram Delma e Guilherme, e Maike e Gabriel para a dinâmica. Sem que eles soubessem, a casa inteira assistia a o grupo conversar pela sobre as estratégias de jogo.

Em seguida, Tadeu pede que as duplas que foram ao almoço especial do Big Fone definam com quem ficará a imunidade concedida como uma das consequências. Em consenso, os participantes decidiram imunizar Eva e Renata. De repente, outra surpresa: O Dummy entregou um recado:

"Não existe almoço grátis. Chegou a hora de pagar a conta, agora vocês têm uma missão a cumprir", dizia o bilhete. Uma das consequências era trocar brothers e sisters de quarto. Em consenso, os seis participantes apontaram a troca de quarto entre Daniele Hypolito e Mateus.

Em mais uma consequência, Eva e Renata teria que vetar um participante para não curtir o Show de Quarta, que teve Rodriguinho, Gaab e Mr. Dan. Gracyanne Barbosa foi a escolhida e não gostou nada.

Prova do Anjo

Aline e Vinícius foram os vencedores da Prova do Anjo no BBB 25 que aconteceu sábado. O desafio envolveu montar três quebra-cabeças no menor tempo possível e a dupla finalizou a prova com 1 minuto e 27 segundos.

Os segundos colocados foram Diego e Daniele Hypolito, que montaram os quebra-cabeças em 1 minuto e 58 segundos. Aline e Vinícius terão o dever de escolher uma dupla para imunizar no próximo domingo, 2.

Como é de praxe na Prova do Anjo, os vencedores também tiveram de escolher uma dupla para o Castigo do Monstro. Eles optaram por Vitória Strada e Mateus, que terão de se vestir de Fita de Vídeo e Ficha de Inscrição, em homenagem às formas como os participantes se inscreviam no reality antigamente.

O terceiro Paredão marca o fim oficial das duplas na edição. "Eles lá dentro vão formar um paredão com duas duplas, achando que continua a eliminação em dupla. Nós, aqui fora, sabemos que vai ser individual, você vai votar para eliminar uma pessoa. Tecnicamente vai ser um paredão", explicou Tadeu Schmidt.

O jogador mais votado será eliminado. Já sua dupla irá para um Quarto Secreto. O apresentador explicou que, ao seu retorno, ele estará imune.