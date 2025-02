Traiu ou não? Entenda treta que abalou a casa após 3º Paredão do BBB

Um atrito entre Diogo Almeida e Aline, que viveram um affair no BBB 25 (Globo), movimentou a casa após o 3º Paredão.

O que aconteceu

No início da formação do Paredão, Aline e Vinícius, Anjos da semana, imunizaram Joselma e Guilherme. "Não podemos fugir da responsabilidade de escolher. Nesse momento, fica muito claro quem são as prioridades. [Por isso] escolhemos eles", justificou Aline.

BBB 25: Gracyanne, Giovanna, Diogo Almeida e Vilma tiveram que decidir em consenso o contragolpe Imagem: Reprodução/Globoplay

Diogo e sua mãe, Vilma, foram os mais votados da casa, junto com Gracyanne e Giovanna. Os quatro precisaram decidir, em consenso, uma dupla para contragolpear e colocar no Paredão. Diogo e Vilma sugeriram Camila e Thamiris, mas Gracyanne e Giovanna negaram. Elas citaram Vitória e Mateus, mas Diogo rebateu que eles já haviam voltado de um Paredão.

Giovanna apontou, então, que eles tinham apenas duas opções: Aline e Vinícius ou os gêmeos João Pedro e João Gabriel. "Nos Joãos eu não voto. Temos uma ótima relação", afirmou Diogo. Com isso, Aline e Vinícius foram para o Paredão.

BBB 25: Gracyanne se irrita e detona Diogo Almeida Imagem: Reprodução/Globoplay

Gracyanne também ficou indignada com a atitude de Diogo. Ela detonou o brother: "O cara está com a menina e não protege ela? Sabendo que ela ia para o Paredão... Isso não existe, para mim, essa possibilidade. Ele saiu de um patamar de um cara f*da para um cara bost*, como homem. Não é atitude de homem".

BBB 25: Aline chora após formação de Paredão Imagem: Reprodução/Globoplay

Mais tarde, no quarto, Aline caiu no choro e foi consolada por Mateus. "Não dá pra pensar só em jogo o tempo todo", disse ela.

BBB 25: Aline acusa Diogo de preferir que ela saísse do reality show Imagem: Reprodução/Globoplay

Nesta segunda (3), dia seguinte ao Paredão, Aline e Diogo tiveram uma "DR". Aline apontou que se sentiu traída, e Diogo afirmou que a decisão não dependia apenas dele.

Aline: "Quando você coloca alguém no Paredão, você quer que a pessoa saia. Quando você coloca eu e o Vinícius, você prefere que eu e Vinícius saia do que Vitória e Mateus. Quando a gente começou a criar um certo vínculo, eu comecei a priorizar isso. (...) Quando você diz que não achou legal votar em Vitória e Mateus porque eles já estavam vindo de uma sequência de votação, eu entendo que você não defendeu a tese de que a gente estava se aproximando e tendo uma relação legal".

Diogo: "Você está falando como se eu tivesse decidido. Foi um acordo com pouquíssimo tempo. Vocês não eram a minha prioridade, eu não colocaria [vocês no Paredão]. Eu não estava me sentindo bem. (...) Pra mim, não foi fácil. Eu não queria que vocês saíssem".

Aline: "Eu entendi que você colocou Mateus e Vitória como prioridade em relação a mim e Vinícius. Eu tinha colocado você na frente de duas duplas...".

Diogo: "Só que você não salvou a gente do Paredão, e a gente estava na mira".

BBB 25: Vilma se irrita com sister após ser acusada de mentir Imagem: Reprodução/Globoplay

Em seguida, Vilma tentou justificar a escolha do Contragolpe para Aline, que tomava banho com Giovanna, afirmando que "não foi por maldade". A veterana, no entanto, levou uma invertida da dupla de Gracyanne Barbosa.

Giovanna: "Tinha a opção de proteger de imediato a Aline e o Vinícius. Vocês protegeram primeiro os Joãos. Vocês podiam ter tido a opção de proteger eles [Aline e Vinícius], e vocês escolheram proteger primeiro os Joãos. (...) Então não finge que você não votou nelas. Quem foi a primeira pessoa que vocês citaram dentro do confessionário?".

Vilma: "Porque ele [Tadeu Schmidt] estava pedindo pra puxar [alguém]. Eu não votei nela agora".

Giovanna: "Não precisa disso, de querer ser 'de bem' com todo mundo. É mentira (...). Você quer se fazer de boa moça. Mentira! Está mentindo na cara dura".

Vilma: "Lindo você me chamar de mentirosa. Você que é a cobra que fica espalhando confusão!".

