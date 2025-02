Chico: Elenco do BBB 25 ignora recados e merece ser ignorados

O terceiro Paredão do BBB 25 está formado. Disputam a permanência no jogo Gracyanne, Giovanna, Diogo e Dani Hypolito. Desta vez, o público vai precisar escolher apenas uma pessoa para sair do jogo.

Chico Barney, durante o Central Splash desta segunda-feira (3), analisou o desempenho do elenco do reality depois da formação da berlinda.

Para ele, Maike e Gabriel, os líderes deram uma justificativa "ridícula" para indicar Dani e Diego Hypolito no Paredão. Eles alegaram que os irmãos eram as únicas opções deles dois. "Eu senti falta, inclusive, de um contraponto do Tadeu.

O Tadeu deveria ter dito assim: 'Pô, está afunilando? Mas tinham oito [outras duplas] para vocês colocarem a pulseira de Na Mira'".

Bárbara Saryne concorda com a falta de posicionamento dos amigos. Ela acredita que Maike e Gabriel estão fazendo um jogo no modo "banho-maria", que dificilmente vai cativar a atenção do público.

Diante das novas movimentações, Chico acredita que o elenco do BBB merece ser ignorado, visto que tem ignorado dicas de Tadeu Schmidt sobre o andamento fraco do programa. Eles entendem que está parado, mas decidiram continuar da mesma forma e estão confinados pensando em ganhar seguidores nas redes sociais.

Ninguém deve seguir nenhum participante desta edição do BBB. Se você, por acaso, está seguindo algum deles, pare de segui-los. Por que eles foram para lá não para fazer você feliz, mas para ganhar o seu follow.

Chico Barney

Por isso que precisa da tal da justa causa no reality show. A partir do momento que você tem a fala do participante dizendo 'me recuso', 'não vou fazer'. Algumas frases deveriam ser palavras mágicas, como sinais da direção que essa pessoa precisa vazar

Bárbara Saryne

