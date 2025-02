Caso Lively x Baldoni: Juiz ameaça antecipar julgamento; entenda

Um juiz se recusou a impor restrições sobre o que o advogado de Justin Baldoni, 41, pode dizer sobre a briga com Blake Lively, 37, mas alertou que ele pode antecipar a data do julgamento para março de 2026.

O que aconteceu

O juiz Lewis J. Liman presidiu a primeira audiência entre os dois no tribunal federal em Nova York. Nenhum deles compareceu ao tribunal.

Lively está acusando Baldoni e outros de difamá-la na imprensa depois que ela reclamou de assédio sexual no set. Baldoni reagiu com processos de difamação contra ela, seu marido Ryan Reynolds e o New York Times, enquanto seu advogado Bryan Freedman travou uma agressiva campanha de RP para rebater suas alegações.

Na semana que antecedeu a audiência, os advogados de Lively tentaram controlar Freedman, pedindo ao juiz que o impedisse de fazer comentários à imprensa que pudessem manchar o júri. Eles também levantaram preocupações sobre os planos de Freedman de criar um site — thelawsuitinfo.com — que hospeda documentos judiciais sobre o caso.

O juiz ordenou que ambos os lados aderissem às Regras de Conduta Profissional de Nova York, que proíbem advogados de fazer comentários que tenham uma "probabilidade substancial" de prejudicar um júri. Mas as regras também permitem que advogados falem com a imprensa para proteger seus clientes de publicidade adversa, e Freedman disse que está bem com essas regras.

O juiz não impôs nenhuma restrição adicional. Após a audiência, Freedman disse a uma série de câmeras do lado de fora do tribunal que estava satisfeito com o resultado. "Nossos clientes estão devastados e querem mover o caso o mais rápido possível. Nós simplesmente não poderíamos estar mais satisfeitos com a forma como o caso foi tratado hoje, como ele foi gerenciado. Vamos agir o mais rápido possível e provar nossa inocência, em um mundo onde às vezes as pessoas julgam você antes de lhe darem uma chance. E nós vamos mudar isso".

Na última sexta-feira (31), a equipe de Baldoni alterou sua queixa para adicionar alegações de difamação contra o New York Times. Os advogados de Baldoni disseram na segunda-feira que vão retirar um processo de difamação separado contra o Times, que foi aberto em dezembro no tribunal estadual de Los Angeles.

O processo atualizado acusa o Times de trabalhar com a equipe de Lively para difamar Baldoni, ao tirar mensagens de texto de sua equipe de RP do contexto. A equipe de Baldoni argumenta que os metadados no site do Times mostram que o jornal teve acesso à queixa de direitos civis de Lively bem antes de o Times divulgar sua história em 21 de dezembro.