Marquezine sumida e 'climão' com irmão: como foi a festa de João Guilherme

João Guilherme comemorou neste fim de semana seu aniversário de 23 anos na Fazenda Talismã (GO), do cantor Leonardo, seu pai. João levou pela primeira vez vários amigos à fazenda, incluindo a namorada, Bruna Marquezine.

A festa repercutiu nas redes sociais —e fãs apontaram polêmicas e um "climão".

Como foi a festa

Bruna Marquezine visitou a fazenda pela primeira vez, mas ficou meio sumida no evento. A família postou vários stories, mas a atriz apareceu pouquíssimas vezes, e sempre nos fundos das gravações. O encontro de Bruna e Virginia, cunhada de João Guilherme, era esperado pelos fãs. Até então, Bruna e João Guilherme não haviam interagido muito com o lado goiano da família do ator.

A namorada de João Guilherme também ficou fora de uma foto de família. Virginia postou uma foto de toda a família, mas Bruna Marquezine não estava presente —a ausência movimentou as redes sociais. "Cadê a Bruna?", questionaram algumas pessoas. Outras disseram que Bruna estaria sendo "esnobe" por não se misturar.

A cachorrinha de Bruna, no entanto, fez sucesso. Chihiro, a cachorrinha de estimação de Bruna Marquezine, apareceu em vários stories e, inclusive, encantou José Felipe e Virginia.

Cachorrinha de Bruna Marquezine brinca com José Leonardo, filho de Virginia e Zé Felipe Imagem: Reprodução/Instagram

Também houve polêmicas entre os membros da família. João Guilherme foi interrompido por Pedro Leonardo, seu irmão mais velho, que cortou o caçula enquanto ele fazia um discurso e agradecia a presença de seus amigos na festa. O momento causou um "climão". "Todas essas pessoas que estão aqui são amigos mesmo da minha vida, pessoas muito próximas, e eu nunca tinha trazido ninguém de fora da bolha Goiânia para cá, da minha realidade lá", disse João Guilherme. Pedro Leonardo o interrompeu e disse: "Então saiba que sua realidade somos nós aqui". João Guilherme, incomodado, respondeu apenas: "Okay, tá bom, então tá".

A noite terminou com um momento fofo entre Zé Felipe e João Guilherme. No seu discurso para João Guilherme, Zé apontou as diferenças entre eles, mas destacou o amor e o orgulho que sente por seu irmão.

Sucesso e tudo de melhor que Deus possa dar para você. Saiba que seu irmão, apesar da resenha, do que eu posto de você, o seu irmão te ama muito e tem muito orgulho de você.

Zé Felipe

Zé Felipe fez discurso emotivo para João Guilherme Imagem: Reprodução/Redes Sociais

Além de Bruna Marquezine, outras celebridades marcaram presença no evento. João Guilherme convidou Sasha Meneghel, o marido de Sasha e o amigo Juliano Floss.