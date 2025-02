Brother cogita que Diogo 'veio instruído' para jogo: 'Atitudes'

Gabriel e Maike avaliaram o jogo de Diogo Almeida na madrugada desta segunda-feira (3) no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

Após uma formação de Paredão que rendeu uma madrugada agitada, Maike e Gabriel conversaram no quarto do Líder.

A dupla falou sobre a indicação de Diogo em Aline. As duplas Giovanna e Gracyanne e Diogo e Vilma foram as mais votadas pela casa, e puxaram Aline e Vinícius em um contragolpe. Os amigos, no entanto, se salvaram na prova bate e volta.

Gabriel disse ter escutado de alguns brothers que Diogo pode ter vindo "muito instruído" para o jogo. "Ouvi isso e fiquei muito reflexivo", disse, sugerindo que ele poderia ter tomado certas "atitudes" —como formar um casal com Aline— por estratégia.

Maike negou, e citou o fato do ator ter entrado no reality com a mãe, que tem "atitudes bastante diferentes".

Logo em seguida, a dupla trocou o assunto para falar do ginasta Diego Hypolito e citou suas "crises de ansiedade". "Lá fora o povo gosta", disse Gabriel.

Maike confirmou e disse que, apesar de Diego não ficar falando sobre o assunto, é algo que "gera empatia" com o público. "Essa questão é complicada. Todas essas pautas", disse Gabriel.

Gabriel disse que, por conta disso, o brother poderia estar "forte" fora da casa. "Mas a gente sabe das 'cagadas' dele aqui dentro", afirmou.

