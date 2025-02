Nua no Grammy, Bianca Censori já causou com looks ousados e sexo em público

Bianca Censori, 30, mulher de Kanye West, apareceu nua no tapete vermelho do Grammy no último domingo (2). Essa não é a primeira vez que a famosa aposta em um visual ousado. Ela costuma aparecer vestindo pouca ou nenhuma roupa ao lado do rapper.

Os looks de Bianca Censori

Bianca gosta da transparência e aparece frequentemente sem roupas íntimas. Ela já recorreu a bolsas e almofadas para cobrir as partes expostas do corpo.

Bianca Censori usou bolsa para tampar as partes íntimas Imagem: Reprodução/X

Ela também é fã de peças coladinhas, geralmente usadas sem sutiã. Fotos mostram Bianca usando vestidos transparentes, sem nada por baixo, ao lado do marido.

Bianca já exibiu seus looks transparentes nas plateias de desfiles de moda. Em Paris, ela apostou em uma peruca rosa com body transparente, sem calça ou saia para compor o visual. Em Milão, Bianca vestiu uma peça preta estruturada vazada nas laterais.

Bianca Censori foi seminua a um desfile em Paris em 2024 Imagem: MEGA/GC Images

Bianca Censori vestiu look ousado em desfile Imagem: Reprodução/X

Bianca também já apareceu vestindo uma capa de chuva transparente sem nada por baixo. Ela combinou o look com o marido, mas não ficou claro se Kanye também estava nu por baixo da peça.

Kanye West e Bianca Censori combinam capas de chuva Imagem: BACKGRID

Banidos de passeio

O casal já causou polêmica quando Bianca foi flagrada fazendo sexo oral em Kanye West em um passeio de barco, na Itália. Após o flagra em público, a empresa que organiza os passeios em Veneza disse que o casal está banido de seus barcos.

Kanye West foi flagrado recebendo sexo oral em Veneza Imagem: Reprodução/Internet

O que aconteceu no Grammy

Bianca Censori apareceu nua no tapete vermelho do evento. Assim que posou para as fotos, Bianca retirou um casaco preto e surpreendeu.

Sem calcinha e sem sutiã, ela estava usando apenas uma espécie de vestido feito de um tecido que lembra uma meia-calça. Kanye West foi indicado ao prêmio de Melhor Canção de Rap por "Carnival", mas perdeu para Kendrick Lamar. O rapper está casado com Bianca desde 2022.