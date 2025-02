Dona do álbum do ano, Beyoncé é a mais premiada da história do Grammy

Ao final do 67º Grammy, Beyoncé continua sendo a maior vencedora da história do prêmio. Agora, com um diferencial: seu primeiro Grammy de álbum do ano.

Beyoncé conquistou três novas estatuetas. Além de álbum do ano, seu "COWBOY CARTER" foi nomeado o melhor álbum country do ano. Com Miley Cyrus na música "II MOST WANTED", Beyoncé também venceu o prêmio de melhor performance country em dupla ou grupo.

Agora, ela tem 35 Grammys. A coleção começou em 2001, quando ela levou para casa os prêmios de melhor música R&B e melhor performance vocal R&B em dupla ou grupo — ambos pelo hit "Say My Name". Na mesma noite, estava indicada em outras três categorias: gravação e música do ano (ambos também por "Say My Name") e melhor canção composta para filme, televisão ou outra mídia visual (por "Independent Women Part I", de "As Panteras").

Kelly Rowland, Beyoncé e Michelle Williams recebem seu primeiro Grammy, em 2001 Imagem: Getty Images

Segundo colocado da lista é o regente húngaro-britânico Georg Solti. Ele morreu em 1997, com 31 Grammys. Em terceiro lugar, está Quincy Jones, com 28 gramofones dourados. O produtor morreu em novembro de 2024 e foi homenageado no Grammy deste ano.

Apesar de recordista, ela pareceu surpresa ao vencer o prêmio de melhor álbum country. Talvez porque, antes dela, nenhuma pessoa negra havia vencido o prêmio na história do Grammy: "Eu não estava esperando isso", disse ao aceitar o troféu.

I'm screaming at Beyoncé's reaction to winning the Grammy for Best Country Album. queen!!!!! pic.twitter.com/BArMrfQG4q -- Spencer Althouse (@SpencerAlthouse) February 3, 2025

Até esta edição, Beyoncé nunca havia vencido o Grammy de álbum do ano. Em 2017, seu álbum "Lemonade" era a principal aposta para a categoria. No entanto, quem levou o prêmio foi Adele, que exclamou no palco: "Eu não consigo aceitar este prêmio. Fico muito lisonjeada e grata, mas a artista da minha vida é Beyoncé. Esse álbum foi tão monumental, tão bem pensado, tão bonito e tão honesto... Todos nós, artistas aqui, adoramos você".

Beyoncé também é recordista de indicações. Ela já foi indicada 99 vezes. Antes da edição de 2025, ela estava empatada com o marido: o rapper Jay-Z já concorreu 89 vezes. Em terceiro lugar, está Paul McCartney, com 84 indicações.