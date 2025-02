Beyoncé ganha prêmio principal do Grammy pela primeira vez com 'Cowboy Carter'

Por Lisa Richwine e Danielle Broadway

LOS ANGELES (Reuters) - Beyoncé ganhou o prêmio máximo no Grammy Awards no domingo, levando o álbum do ano pela primeira vez em sua carreira com seu disco country "Cowboy Carter", em uma cerimônia que entregou uma carta de amor à Los Angeles devastada pelo fogo.

A cantora superstar triunfou sobre Taylor Swift, Billie Eilish e outros, conquistando o troféu que lhe havia escapado, mesmo tendo recebido mais Grammys ao longo de sua vida do que qualquer outro artista.

"Sinto-me muito feliz e honrada. Já faz muitos, muitos anos", disse Beyoncé no palco, ao lado de sua filha Blue Ivy Carter.

A vitória de Beyoncé veio em sua quinta indicação na categoria de álbum. Ela ganhou três troféus no total no domingo, elevando o montante conquistado em sua carreira para 35.

O rapper Kendrick Lamar ganhou o prêmio de disco e música do ano por "Not Like Us", uma faixa de discórdia em sua rixa com o rapper e cantor canadense Drake. Lamar, que venceu as cinco categorias para as quais foi indicado, dedicou suas vitórias a Los Angeles, onde a cerimônia foi realizada.

"Esta é a minha região, que tem me mantido em dificuldades desde que eu era um jovem filhote", disse ele, acrescentando: "Vamos restaurar a cidade".

A cantora de "Pink Pony Club", Chappell Roan, foi eleita a melhor artista nova e usou seu tempo no palco para pedir às gravadoras que paguem aos músicos um salário digno com benefícios de saúde. Ela se lembrou de uma época em que se sentia "desumanizada" por não ter plano de saúde."Gravadoras - nós temos vocês, mas vocês têm a nós?", disse ela.

Swift, que já ganhou o prêmio de álbum do ano quatro vezes e foi indicada por "The Tortured Poets Department", ficou de fora dessa vez. Ela subiu ao palco uma vez para apresentar o Grammy de melhor álbum country, uma premiação que foi para Beyoncé.

CELEBRANDO LOS ANGELES

As festividades do Grammy foram reformuladas para ser parte de um show de premiação e parte de uma campanha de arrecadação de fundos para as pessoas afetadas pelos incêndios, que foram contidos na sexta-feira depois de matar 29 pessoas e deslocar milhares, incluindo muitos músicos.

Transmitido ao vivo pela CBS, o show foi aberto com uma versão de "I Love LA", com a banda Dawes, de Altadena, apoiada por John Legend, Brad Paisley, St. Vincent e Brittany Howard.

"Esta noite, decidimos que não estamos apenas celebrando nossa música favorita. Também estamos celebrando a cidade que nos trouxe grande parte dessa música", disse o apresentador Trevor Noah, que direcionou os espectadores para as opções de doação. Pelo menos 7 milhões de dólares foram arrecadados durante a transmissão, disse Noah.

Em outras homenagens a Los Angeles, Lady Gaga e Bruno Mars cantaram "California Dreamin'". Os bombeiros entregaram o prêmio do álbum e foram aplaudidos de pé. Entre os prêmios, o show incluiu vinhetas sobre uma floricultura, uma loja de skate e outras pequenas empresas que trabalham para se recuperar dos incêndios.

O Grammy também lembrou o influente produtor musical Quincy Jones, que morreu em novembro. Stevie Wonder liderou o público cantando o hino de combate à fome "We Are the World" com um coro de alunos de escolas destruídas pelos incêndios florestais, e Janelle Monae cantou "Don't Stop 'til You Get Enough", de Michael Jackson.

O cantor canadense The Weeknd encerrou seu boicote ao Grammy, aparecendo para uma apresentação surpresa. Ele havia criticado os votantes do Grammy pelo que chamou de falta de transparência e falha em reconhecer adequadamente os artistas de hip-hop e R&B.

"Nós ouvimos, agimos e mudamos", disse o presidente-executivo da Recording Academy, Harvey Mason Jr., no palco. O corpo de votantes do Grammy agora é mais jovem e 40% são pessoas de cor, disse ele.

Os vencedores do Grammy são escolhidos pelos 13.000 cantores, compositores, produtores, engenheiros e outros que compõem a Academia de Gravação.