Bernardo morre em 'Volta por Cima'? Invasão chocante movimenta a trama

No capítulo desta segunda-feira (3) de "Volta por Cima" (Globo), Gerson invade o consultório de Bernardo, garantindo cenas de terror na novela das 19h.

O contraventor vai ameaçar o psicólogo, questionando ele sobre sua relação com Yuki.

Yuki (Jacqueline Sato) e Gerson (Enrique Díaz) em 'Volta por Cima' Imagem: Reprodução e Divulgação/Globo

Ainda no mesmo capítulo: Chico se decepciona com a atitude de Cacá. Doralice garante que denunciará Osmar. Osmar fotografa Violeta e Marco juntos. Rodolfo ameaça Gerson. Jin assume o namoro com Tati para suas fãs. Madalena critica a irmã por continuar ao lado de Osmar. Osmar questiona Violeta sobre seu encontro com Marco.

Edson pede que Jão volte para a Viação Formosa. Gigi se encontra com Rodolfo. Joyce tenta se insinuar para Sebastian. Osmar reclama de Violeta para Jayme. Jin recusa um convite para se apresentar em um programa de TV, e Tati fica irritada.

Jayme faz uma revelação para Edson sobre a sabotagem do seu ônibus. Chico surpreende Cacá. Osmar pede para fazer um acordo com Doralice e Madalena.

