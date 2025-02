Camila Pitanga desafia rixa TV x streaming: 'O novo vem de qualquer lugar'

"Estou no futuro! Eu sou o streaming, seu pai é a TV aberta! A TV aberta está morrendo, eu estou aqui vivíssima!", exclama Lola, personagem de Camila Pitanga, em "Beleza Fatal" (Max). Ela, dona de uma clínica de estética com ares de influenciadora, se compara ao sogro, Átila (Herson Capri), um respeitado cirurgião plástico, muito conservador.

A cena parece se encaixar perfeitamente no contexto do lançamento da novela, primeira aposta da Max no gênero, que estreia em um momento em que a Globo pena com a audiência de "Mania de Você". Pitanga, no entanto, discorda da própria personagem e não vê a televisão aberta como ultrapassada.

A Lola faz uma polarização que eu não acho interessante. O novo pode vir em qualquer lugar, no formato que for. [...] A TV aberta é muito aberta. Tem jornalismo, esporte, oferece tanta coisa ao público. [...] O importante é ter bons projetos, boas histórias, grandes elencos, gente sendo bem remunerada e o público feliz.

Camila Pitanga

Lola (Camila Pitanga) e Benjamin (Caio Blat) discutem em "Beleza Fatal" Imagem: Divulgação/Pivô Audiovisual

O autor Raphael Montes também não vê a novela do streaming como "rival" da TV aberta. "Eu não acredito que a novela na TV aberta vai acabar. Pelo contrário, somos todos fãs e queremos que a novela na TV aberta tenha vida longa. A novela no streaming é um novo produto para o público que gosta de um bom melodrama, intriga de família, segredo, mutreta, traições, paixões avassaladoras. Tudo isso contado de uma nova maneira."

Novela mais rápida e dinâmica

Para Montes, o streaming oferece uma novela sem "barrigas", períodos em que a trama fica mais morna. "Beleza Fatal" tem 40 capítulos em comparação com 197 de "Renascer", a última novela das 21h da Globo.

A novela no streaming sempre tem que ter virada, surpresa. As cenas têm que ser muito quentes, os diálogos têm que ser 'aqui em cima'. Não tem: 'Quer um cafezinho?'. Já chega bebendo o café, porque não tem tempo.

Raphael Montes

O elenco diz ter sido beneficiado pelo formato mais curto na construção dos personagens. Com a obra fechada em mãos, os atores sabiam a história de seus personagens do início ao fim, o que dizem ter sido positivo na hora de atuar. Eles também gravaram menos cenas em um espaço de tempo maior, o que ajudou a "lapidar" o material.

Lino (Augusto Madeira), Alec (Breno Ferreira), Elvira (Giovana Antonelli) e Sofia (Camila Queiroz) em 'Beleza Fatal' Imagem: Divulgação/Pivô Audiovisual

Giovanna Antonelli diz acreditar que a trama "eletrizante" e cheia de ganchos vai prender o público. Ela conta que costuma ser abordada nas ruas, e os fãs dizem com frequência que estão com "saudades dos novelões".

É curioso, ousado, instigante. A gente tem um espectador que está louco para assistir a uma trama eletrizante com ganchos que não acabam mais.

Giovanna Antonelli

Novos capítulos de "Beleza Fatal" são lançados todas as segundas-feiras na plataforma de streaming Max. Os primeiros dez capítulos já estão disponíveis.