BBB: Sister dispara nas votações e assume dianteira na fila da eliminação

Diego Hypolito, Daniele, Gracyanne Barbosa e Giovanna disputam o 3º Paredão do BBB 25 (Globo). Saiba quem pode deixar o reality show, de acordo com a enquete UOL:

O que aconteceu

Na mais recente atualização da parcial da enquete UOL, às 8h20 desta segunda-feira (3) Giovanna havia tomado a dianteira como mais votada para ser eliminada. Com 48,42% dos votos, a influenciadora ultrapassou a irmã, Gracyanne, que agora soma 36,78%.

Diego Hypolito seguia em terceiro. O ginasta tem 11,65% das intenções de voto para sair.

Fora da zona de perigo, Daniele Hypolito era a menos votada. A ginasta tinha apenas 3,14% dos votos para ser eliminada.

Apesar do Paredão ter sido formado em duplas, um único participante mais votado será eliminado no programa ao vivo desta terça-feira (4). O par da pessoa eliminada será mandado para um Quarto Secreto e voltará imune para o jogo.

