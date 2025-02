BBB 25: Maike e Giovanna se beijam e encaram câmera: 'Tomamos estalecadas?'

Giovanna e Maike trocaram beijos em frente às câmeras da sala do BBB 25 (Globo) na madrugada desta segunda-feira (3).

O que aconteceu

Desde que se beijaram na festa de sábado (1º), Maike e Giovanna estão cada vez mais próximos.

Em frente às câmeras da sala, os dois se beijaram repetidas vezes nesta madrugada.

Giovanna até tentou esconder o beijo com uma almofada, sem sucesso. "Se a gente fazer assim a gente toma estalecada? Acho que não", disse a sister cobrindo o rosto com o objeto.

O casal também conversou sobre a formação do Paredão especialmente pelo voto de Diogo e Velma em Aline e Vinícius. As duplas Giovanna e Gracyanne e Diogo e Vilma foram as mais votadas pela casa à berlinda, e puxaram Aline e Vinícius em um contragolpe. Os amigos, no entanto, se salvaram na prova bate e volta. "O que ele me falou foi que ele não queria que Mateus e Vitória fossem para o Paredão, mas, nessa situação, fod*-se", disse Maike.

