BBB 25: Gracyanne merece ser eliminada no paredão?

São reais as possibilidades de Gracyanne Barbosa ser a próxima eliminada no BBB 25. O paredão em que ela e Giovanna enfrentam Dani e Diego Hypolito revela uma clara desvantagem para as irmãs.

Embora a maioria das enquetes indique a saída de Giovanna, não vou me surpreender se Gracyanne for embora. Segundo o levantamento do Votalhada, agregador de pesquisas a respeito do BBB em todas as plataformas, a musa fitness sofre grande rejeição entre o público apaixonado dos canais de YouTube.

O estilo apaziguador de Gracyanne não tem sido muito bem visto. Nem mesmo a indignação contra Diogo durante a escolha do contragolpe que indicou Aline e Vinícius teve qualquer repercussão real até agora.

Ela precisará brilhar no Sincerão para tirar a impressão de que foi ao BBB apenas para fazer presença VIP. Se tiver uma performance convincente, talvez consiga reverter e virar votos a seu favor nos recantos da internet onde não está muito popular no momento.

Outro ponto negativo em relação à visão do público é a impressão de que ela teve regalias no confinamento. A xepa cheia de proteínas variadas, com show de ovos e frango, além da academia aberta 24h para ela fazer o que mais gosta.

Na minha humilde opinião, ainda acho que é cedo para a despedida de Gracyanne. Entre os quatro emparedados, a eliminação mais interessante ainda é da Giovanna. Além de manter personagens cheios de potencial no jogo, ainda manda um recado de reprovação para Maike, com quem ela ensaia um affair há semanas, e chegou a beijar na festa de sábado.

Do outro lado do paredão, os irmãos Hypolito permanecem como os grandes destaques da temporada. Dani surpreende a cada dia com sua visão de jogo e querendo defender o irmão a todo custo. Estou adorando a participação de ambos, e curioso para vê-la no Sincerão de logo mais.

Parece que finalmente as boas narrativas começam a emergir no BBB 25. Quem você deseja eliminar essa semana?

