BBB 25: Gracyanne Barbosa critica Diogo Almeida após Contragolpe em Aline

Não pegou bem! Gracyanne Barbosa não economizou nas críticas a Diogo Almeida após o Contragolpe em Aline e Vinícius.

O que aconteceu

O ator e a mãe, Vilma, assim como a influenciadora digital e Giovanna, foram os mais votados pela casa. As duas duplas tinham direito a um Contragolpe e escolheram Aline e Vinícius para integrar o Paredão desta semana.

Barbosa não concordou com a postura do ator em indicar a affair. "Desde o começo eu falei: 'Admiro o cara'. Para mim, está jogando. Ficou com ela para não ser votado. (...) O cara não defender ela e defender os João's? Veio aqui com personagenzinho", disparou.

Em resposta, Mateus questiona quais são as prioridades de Diogo no jogo. "E que amor e carinho são esses pelos João's depois que ele virou Líder?", completou o arquiteto.