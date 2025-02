BBB 25: Camarotes emparedados pedem mais uma chance no programa

As duplas emparedadas Daniele e Diego Hypolito e Gracyanne Barbosa e Giovanna defendem a permanência no reality.

O que aconteceu

Os ginastas foram direto para o Paredão pelos Líderes Maike e Gabriel. Gracyanne e Giovanna, por sua vez, foram as mais votadas pela casa e não conseguiram escapar no Bate-Volta. Diogo Almeida e Vilma também foram os mais citados no Confessionário, enquanto Aline e Vinícius foram puxados no Contragolpe.

Apesar das duplas, apenas um será eliminado e o jogo, a partir de agora, será individual. Os confinados, no entanto, ainda não sabem disso.

Daniele e Diego Hypolito: "Aqui eu tenho descoberto um Diego que nem eu conhecia, com fragilidades, dores, erros e acertos. (...) Mas são vocês que vão dar a oportunidade dos irmãos Hypolito continuarem sendo reais dentro dessa casa. (...) A gente veio aqui, como todo mundo, em busca de um sonho".

Gracyanne e Giovanna: "O Big Brother mudou a história da minha vida há 25 anos e hoje que é um momento muito importante para mim, de recomeço. Estou tendo a oportunidade de mudar mais uma vez e mostrar a Gracyanne fora da caixinha e com uma pessoa que eu amo muito, que é a minha irmã. (...) Estar aqui é um sonho e além do prêmio e da chance de nos conhecerem melhor, cada dia mais, também abre portas para a realização de outros sonhos".